che-colpaccio,-katia-ricciarelli-e-le-sorelle-selassie-di-nuovo-insieme-nello-stesso-reality.-fan-in-delirio,-dove-le-vedremo

Alfonso Signorini vorrebbe Katia Ricciarelli come opinionista della prossima stagione del Grande Fratello Vip, ma sembra che la cantante sia contesa tra lui e Carlo Conti, che la vorrebbe invece nel cast di Tale e quale show. Quest’anno accanto al presentatore del famosissimo reality ci sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una coppia che ha funzionato, anche grazie ai loro litigi e diverbi, che si risolvevano in discussioni in studio e frecciatine lanciate sui social. Dinamiche che hanno appassionato il pubblico e lo stesso conduttore, costretto a dare loro dello spazio in più.

Questo non è bastato a far riconfermare le due donne come opinioniste del Grande Fratello Vip. Mentre Sonia Bruganelli ha chiarito di non essere interessata a prendere nuovamente parte al programma, Adriana Volpe è stata invece fatta fuori. Non conosciamo ancora quale sarà il suo destino in Mediaset. Dopo il litigio in Rai e l’anno di gavetta su La7, sembrava che con il ruolo di opinionista la rete di Pier Silvio Berlusconi volesse rimetterla in gioco. Ma per il momento il suo nome non è assolutamente comparso sul palinsesto previsto per la prossima stagione, e questo ci fa pensare a un cambio di rotta.

Intanto, Alfonso Signorini è già all’opera per comporre il nuovo cast del Grande Fratello Vip. Ovviamente ci domandiamo tutti chi saranno gli opinionisti a tenergli compagnia. Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, ma il gossip è subito naufragato. La Lear non sarebbe interessata mentre Malgy ha un impegno con Carlo Conti e il suo Tale e quale show. E sembra che i due famosissimi presentatori si stiano contendendo anche un’altra presenza: quella di Katia Ricciarelli, che è stata concorrente del reality durante l’ultima stagione.

La cantante ha coltivato un bellissimo rapporto con Alfonso Signorini, che puntata dopo puntata le ha sempre dedicato attenzioni e, soprattutto, l’ha sempre difesa dagli attacchi degli altri Vipponi. Proprio per questo la scelta della donna potrebbe ricadere sul Grande Fratello Vip. Come concorrente, infatti, non ha avuto molto successo e potrebbe riacquistare punti nel ruolo di opinionista. Non solo, si è tanto parlato anche della possibile presenza di Soleil Sorge accanto al presentatore. Le due donne hanno stretto una fortissima alleanza nella casa più spiata d’Italia.

Soprattutto, sono diventate famose per la loro lingua avvelenata che potrebbe tornare molto utile se utilizzata da opinioniste. Il loro legame è molto forte e questo potrebbe essere un punto a favore nella scelta di Katia Ricciarelli. Anche perché a Tale e quale show di Carlo Conti ci saranno invece le sue acerrime nemiche: le sorelle Selassiè, che parteciperanno come concorrente unico. La famosissima cantante ha avuto molti diverbi con le ragazze e probabilmente anche questo sarà determinante nella sua decisione. Ci aspettiamo quindi che accetti la proposta del suo amico Alfonso e di vederla al Grande Fratello Vip.

