“Che cosa è la biodiversità oggi”, Valeria Barbi a Milano con il suo primo libro

La politologa e naturalista Valeria Barbi e Roberta Bonacossa, Presidentessa e Co-Fondatrice di Change for Planet, associazione di giovani per l’ambiente, si incontreranno a Milano, domenica 26 giugno, ore 18.00, all’Enosteria Sociale con Terrazza (EST), per presentare il primo libro di Barbi, Che cosa è la biodiversità oggi, edito da Edizioni Ambiente.

Il libro è un viaggio alla scoperta del meraviglioso, visibile ed invisibile, del pianeta che ci ospita. Desidera ricordarci la connessione che esiste tra gli esseri umani e la natura, lasciando un messaggio di ottimismo: siamo stati il problema, ma abbiamo gli strumenti per diventare la soluzione, e rigenerare la ricchezza della natura che abbiamo sciupato. Ci siamo avvicinati a quelli che potrebbero essere punti di non ritorno, oltre i quali potrebbero aprirsi scenari molto pericolosi. La natura è messa a rischio, la nostra vita e quella di milioni di specie animali e vegetali lo saranno sempre di più. Per tale ragione Change for Planet ha deciso di raccontare l’ambiente e gli effetti del cambiamento climatico attraverso la ricerca e l’esperienza come naturalista dell’autrice Valeria Barbi. Change For Planet desidera coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto nella cura delle risorse naturali e delle specie che abitano la Terra. Il dialogo aperto e approfondito tra l’autrice e Roberta Bonacossa, presidentessa e co-fondatrice dell’associazione Change For Planet, vuole mettere in risalto l’importanza della conoscenza scientifica con la necessità di agire concretamente per generare un cambiamento positivo a tutela dell’ambiente. L’esperienza vissuta in prima persona dalle protagoniste di questo dialogo vuole rappresentare un messaggio d’ispirazione per le nuove generazioni del futuro, alle quali viene lasciato il compito di agire. Durante l’evento sarà possibile rivolgere domande all’autrice ed acquistare il libro.

