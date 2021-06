Che cosa farà Mobile Drive di Stellantis e Foxconn contro Apple e Google?

La newco Mobile Drive di Stellantis e Foxconn farà concorrenza a colossi del settore, tra cui Google ed Apple. Tutti i dettagli

Mobile Drive, la joint venture nata dalla collaborazione tra Stellantis e Foxconn, che punta al rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi per l’automotive, non avrà vita facile nonostante i colossi che le stanno dietro. Il settore è saturo di concorrenti, altrettanto grandi e riconosciuti come Harman International Industries.

La newco rappresenta un altro passo importante per Foxconn nel settore auto. Tutti i dettagli.

LA JOINT VENTURE

Partiamo dai fatti, Stellantis e Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hanno siglato nei giorni scorsi un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita alla joint venture paritetica Mobile Drive, con sede in Olanda. La newco si occuperà dello sviluppo di tecnologie digitali per l’auto: proporrà programmi di infotainment, telematica e sviluppo di piattaforme cloud service attraverso innovazioni di software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, comunicazione 5G, e non solo.

I CONCORRENTI DI MOBILE DRIVE

La nuova società di Stellantis e Foxconn entrerà in competizione con correnti come Harman International Industries, del gruppo Samsung; ma anche Apple, che ha sviluppato il software CarPlay, e Google che messo a punto Android Auto. Anche Volkswagen e Renault, scrive il Sole 24 Ore, stanno spingendo molto sul software: la casa auto francese vuole costituire il megahub Software République.

SOFTWARE IMPORTANTE QUANTO DESIGN

Software che “oggi conta quanto il design ed è un elemento strategico. Stellantis vuole un ruolo da leader con Mobile Drive, società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione”, ha dichiarato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

FOXCONN: UN ALTRO PASSO NELL’AUTOMOTIVE

La realizzazione della nuova società rappresenta un ulteriore passo per Foxconn nell’automotive, settore cui è fortemente interessata. Già lo scorso anno, infatti, la multinazionale produttrice di componenti elettrici ed elettronici, ha annunciato recentemente la creazione di piattaforma “open source” per le elettriche connesse, un mercato dal grande potenziale.