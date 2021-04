Che cosa guardare se ti è piaciuto Love and Monsters

Il teen horror con Dylan O’Brien è solidamente piazzato nella Top 10 di Netflix. Qui altri titoli simili, rigorosamente in streaming e popolati da insetti o mostri giganti

A due settimane dal debutto su Netflix, Love and Monsters resiste stoicamente nella Top10 dei più visti della piattaforma digitale, forte anche della candidatura agli Oscar per gli effetti speciali visivi. Il film con Dylan O’Brien (Teen Wolf, Maze Runner) nei panni del fifone Joel, sopravvissuto alle radiazioni che hanno trasformato insetti e anfibi della Terra in mostri giganti, è un mix di horror, fantascienza e teen drama in salsa romantica che offre, aderendo a una tendenza controcorrente, un incrollabile ottimismo nel descrivere un’umanità altruista e unita nel combattere i nemici senza abbrutirsi come accade in molti titoli analoghi (valga per tutti il caso di The Walking Dead). Ecco, dunque, per chi ha apprezzato Love and Monsters, altri film reperibili in streaming simili per genere e tematiche.

1. Shin Godzilla

Se Joel può vedersela con una manciata di insetti e anfibi troppo cresciuti è perché decenni or sono i giapponesi hanno inventato Godzilla, il mostro misterioso (kaiju) per eccellenza. Il dinosauro radioattivo che distrugge Tokyo è una parabola del trauma vissuto dai nipponici vittima dell’atomica. Sessant’anni e trenta film dopo, nel 2016, la Toho decide di riprendersi il proprio eroe nazionale (i diritti del personaggio erano stati ceduti all’americana Legendary) e produrre un reboot curato da Hideaki Anno e Shinji Higuchi di Neon Genesis Evangelion. Il nuovo (“shin” in giapponese significa nuovo, in coreano “dio”) Godzilla è una divinità malevola che emerge dalle acque della baia di Tokyo e comincia a distruggere la città, mettendo in crisi la lenta e macchinosa burocrazia, incapace di affrontare questa minaccia inedita.

Shin Godzilla piacerà ai fan di Love and Monsters perché gli unici che si rivelano in grado di contrastare la minaccia fanno parte di un gruppetto di nerd, in particolare un’assistente scialba e petulante che intuisce il funzionamento a fissione nucleare di Gojira. Di memorabile questa versione ha l’iniziale restyling operato sul mostro, che attraversa varie mutazioni (come gli insetti di Love and Monsters): la penultima, quella dove si presenta come una sorta di anguilla sanguinolenta, monca e dallo sguardo fisso, e si muove emulando la folkloristica danza del drago cinese, è francamente da brivido (ma non quanto l’epilogo alla Alien: Covenant). Su Amazon Prime Video.

2. Warm Bodies

Chi scrive concorda sul fatto che i film di zombie abbiano ormai saturato il mercato dell’intrattenimento, ma è impossibile non citare in questa classifica Warm Bodies, teen horror a sfondo romantico proprio come Love and Monsters. Joel si imbarca nell’impervia missione di raggiungere un rifugio a ridosso dell’oceano, abbandonando il proprio bunker – una sorta di comune dove è amato e benvoluto, ma dov’è l’unico single – per amore. In questa hit del 2013, invece, il punto di vista è quello dei mostri: sentiamo, infatti, i pensieri del povero R, un giovanotto mutato in morto vivente in seguito all’ennesima pandemia zombie che si aggira senza scopo, rantolando a bramando cervelli fino a quando avvista la bellissima Julie e si innamora follemente. La loro passione sfida i pregiudizi dei sopravvissuti relegati nei bunker e porta con sé il segreto della guarigione degli infetti. Su Chili Tv.

3. Il regno del fuoco

Questo film di fantascienza del 2002 di Rob Bowman (già dietro la macchina da presa di X-Files e Star Trek: The Next Generation) è imperdibile per chiunque apprezzi il sottogenere delle invasioni di mostri giganti. Vero e proprio classico del Nuovo Millennio dal cast prestigioso (i tre protagonisti sono il gallese Christian Bale, lo scozzese Gerard Butler e il texano Matthew McCounaghey), inizia con il risveglio accidentale di un’antica specie dormiente nel cuore dell’Inghilterra: i draghi.

Un castello della Scozia diventa il rifugio di una comunità protetta da Quinn Abercromby (Bale), leader incontrastato del gruppetto di sopravvissuti fino a quando non si manifesta la truppa, attrezzata con carri armati, arpioni e un elicottero, comandata da un ufficiale calvo, tatuato e tamarro di nome Denton Van Zan (McCounaghey). Insieme formano la task force ideale per abbattere gli stormi di draghi che infestano i cieli britannici. Su Now, Amazon Prime Video (noleggio) e Google Play (acquisto).

4. Zombie Self Defence Force

Naoyuki Tomomatsu, regista specializzato in parodie di horror, erotismo e splatter di serie Z, con Zombie Self Defence Force (2006) raggiunge l’apoteosi del trash e del bizzarro, tralasciando le derive a luci rosse. Se il geek Joel di Love and Monsters fosse un persona vera, siamo sicuri adorerebbe questa pellicola che descrive l’atterraggio di un disco volante ai piedi del monte Fuji e la conseguente emissione di un raggio che trasforma chiunque si trovi nei boschi circostanti in zombie. Un plotone militare con un membro “speciale”, due yakuza imbranati, una troupe che sta girando il servizio fotografico di una idol viziata e una coppia di amanti in crisi cerca di respingere l’orda di morti viventi, ignari di doversela vedere anche con un cyborg assassino, il cadavere mummificato di un kamikaze della Seconda guerra mondiale e adorabili alieni incompresi. Delirante, assurdo e ricco di effetti speciali risibili, non devia mai dai toni della commedia che contraddistinguono anche Love and Monsters. Su Amazon Prime Video.

5. A Quiet Place – Un posto tranquillo

Horror indie scritto, diretto e interpretato da John Krasinski (The Office), ha in comune con Love and Monsters atmosfere e ambientazioni, anche se manca decisamente dell’ironia e dell’ottimismo che permeano il film Netflix. La famiglia protagonista, composta da un giovane padre, dalla moglie e da tre figli (più uno in arrivo), è tra le poche sopravvissute a un’invasione aliena che ha quasi condotto all’estinzione ogni specie – umana compresa – della Terra, permettendo alla natura di prendere il sopravvento sulla civiltà. Gli Abbott vivono in una casa bunker uscendo solo per necessità inderogabili come l’approvvigionamento, aggirandosi tra foreste e sentieri, rispettando il più rigoroso silenzio: le creature aliene, come gli insetti giganti di Love and Monsters, percepiscono odori e soprattutto suoni anche minimi. Tuttavia, e per fortuna, sono anche cieche. Su Infinity.