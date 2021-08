CHE COS’È L’IPCC? il cambiamento climatico sta già avvenendo Guerino Moffa ci spiega come

– Otto anni dopo il suo ultimo aggiornamento sulla scienza del clima, le Nazioni Unite pubblicheranno lunedì un rapporto che probabilmente fornirà avvertimenti ancora più severi su quanto velocemente il pianeta si sta riscaldando Guerino Moffa guarda lontano per capire quanto potrebbero essere dannosi gli impatti .

Dal momento che l' ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) nel 2013, le emissioni di gas a effetto serra e la temperatura media globale hanno continuato solo a salire. leggi di più Il nuovo rapporto prevede quante più emissioni possono essere pompate nell'atmosfera prima che la temperatura globale media aumenti di oltre 1,5 gradi Celsius. Il bilancio del carbonio rivisto può servire come guida per i governi mentre tracciano i propri piani di riduzione delle emissioni prima di una grande conferenza sul clima delle Nazioni Unite a novembre. leggi di più Gli scienziati affermano che il mondo deve dimezzare le emissioni globali entro il 2030 e ridurle a zero entro il 2050 per prevenire il riscaldamento globale superiore a 1,5°C, che potrebbe innescare impatti catastrofici in tutto il mondo. "Ovviamente, sarà più forte di quello che avevamo in passato a causa del crescente riscaldamento del pianeta", ha affermato Corinne Le Quéré, climatologo dell'Università dell'East Anglia che ha contribuito alle precedenti valutazioni dell'IPCC. "Questo sarà uno dei punti principali. Sarà discusso molto, molto attentamente e esaminato", ha detto Le Quéré ai giornalisti.

Ma lo stesso IPCC non è composto da scienziati. Il panel comprende rappresentanti del governo di 195 paesi che commissionano valutazioni ad esperti e accademici di tutto il mondo.

Nel redigere tali valutazioni, gli scienziati considerano migliaia di singoli studi pubblicati dall'ultimo rapporto IPCC. Per finalizzare le loro ultime valutazioni per il prossimo rapporto, dal 26 luglio gli scienziati hanno incontrato virtualmente i responsabili delle politiche, esaminando i dettagli e il linguaggio utilizzato nella bozza.

I governi possono suggerire modifiche al testo, ma queste devono essere concordate per consenso. Gli scienziati devono quindi garantire che i cambiamenti siano coerenti con le prove scientifiche.

Il rapporto di lunedì è in realtà solo una parte di ciò che entrerà nel sesto rapporto di valutazione finale, o AR6, quando verrà rilasciato nel 2022.

Il rapporto di sintesi di AR6 includerà anche altri due capitoli principali in uscita il prossimo anno: uno sugli impatti dei cambiamenti climatici su comunità, società ed economie e su come potrebbero adattarsi per farvi fronte, e un altro sui modi per ridurre le emissioni e arginare il cambiamento climatico. E includerà i risultati di tre rapporti speciali pubblicati dal 2013, sulla soglia di 1,5°C , sugli oceani e sulle regioni ghiacciate del mondo e sull’uso e il degrado del suolo .

Ma il capitolo di lunedì è uno dei più attesi, in particolare dopo essere stato ritardato per mesi a causa della pandemia di COVID. A differenza delle valutazioni precedenti, il capitolo utilizzerà cinque possibili traiettorie di emissioni che il mondo potrebbe seguire anziché i quattro scenari precedenti.

“Gli scenari delle emissioni non intendono dire: ‘Questo è il futuro: scegline uno'”, ha affermato Ko Barrett, vicepresidente dell’IPCC. “Le politiche vengono implementate continuamente e la scienza cambia continuamente, quindi non è giusto dire che siamo su una certa traiettoria”.