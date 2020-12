che-dio-ci-aiuti-6-al-via-il-7-gennaio-2021-su-rai-uno

Che Dio Ci Aiuti 6 quando inizia su Rai 1? Il 7 gennaio 2021

È l’attendibile Bubino Blog il 10 novembre 2020 ad annunciare la data di uscita di Che Dio Ci Aiuti 6 stagione. I promo in onda su Rai 1 già prima di Natale annunciano la sesta stagione della fiction.

Come da tradizione, salvo imprevisti, si dovrebbe mantenere l’alternanza tra Elena Sofia Ricci con Che Dio Ci Aiuti e Terence Hill con Don Matteo. Vale a dire che, come capitato in passato, la nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti dovrebbe lasciare poi il testimone agli episodi inediti di Don Matteo nella stagione televisiva successiva. Questa informazione troverebbe un riscontro nella notizia che Don Matteo 13 non è atteso prima del 2022. Che Dio Ci Aiuti 6 stagione quando esce, invece? Il 7 gennaio 2021!

Che Dio Ci Aiuti 6 riprese al via il 30 giugno 2020

Stando a quanto riportato da alcune fonti online giovedì 5 marzo 2020, le riprese di Che Dio Ci Aiuti 6 sarebbero state fissate per aprile 2020. Il team produttivo sarebbe stato così impegnato sul set nei mesi primaverili e estivi. Tuttavia, a fronte dell’emergenza COVID-19 l’attività di molti set si ferma. Anche Che Dio Ci Aiuti 6 vede uno slittamento del primo ciak. In un’intervista rilasciata a Italia Oggi e riportata online il 5 maggio 2020 l’amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei, spera in una riapertura dei set per il mese di giugno 2020. Si riferisce, in particolare a Doc – Nelle tue mani, Leonardo e Buongiorno mamma oltre che – ovviamente – a Che Dio ci aiuti 6.

Il primo ciak è atteso per il 30 giugno 2020: la troupe, stando ad alcune fonti online, è pronta a iniziare a girare la stagione prima dell’arrivo dei mesi più caldi.

Che Dio Ci Aiuti 6 cast, attori e personaggi

Elena Sofia Ricci torna nei panni di Suor Angela

La prima attrice a esporsi in merito alla sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti è Elena Sofia Ricci. L’interprete ammette di essere “allergica alla ripetitività e alla lunga serialità” e aggiunge “e in genere dopo la terza stagione” abbandona una serie tv per scappare dalla routine. Suor Angela – il suo personaggio in Che Dio Ci Aiuti – è diversa perchè le calza a pennello e non riesce a salutarla.

Nonostante alla fine della quinta stagione Suor Angela entri in crisi, non lascia la scena di Che Dio Ci Aiuti. “È tremenda, tu te ne vorresti liberare, ma lei non se ne vuole andare. E scopri che in fondo non ne puoi fare a meno.” rivela a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di Suor Angela. Parlando di lei, invece, racconta: “ogni volta che finisce una serie di Che Dio ci aiuti io mi commuovo” e, per ora, non è mai stata la stagione finale.

Valeria Fabrizi torna nei panni di Suor Costanza

Confermata la presenza nel cast di Valeria Fabrizi, interprete dell’immancabile Suor Costanza. Va anche detto che il suo ruolo all’interno del convento probabilmente cambia, visto che è Suor Angela a doversi preparare per diventare Madre Superiora.

Francesca Chillemi torna nei panni di Azzurra

Anche Francesca Chillemi è confermata nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6. L’attrice lo annuncia sui social, ma non dice – ovviamente – cosa ne è del suo personaggio. Ricordiamo che – alla fine di Che Dio Ci Aiuti 5 – c’è la possibilità che Azzurra prenda i voti. Come sarà continuata questa storia?

Gianmarco Taurino torna nei panni di Nico

Con un po’ di sorpresa apprendiamo che anche Gianmarco Taurino torna. Lo vediamo anche nella sesta stagione nei panni di Nico. Cosa è successo da quando l’abbiamo lasciato, innamoratissimo di Ginevra e pronto a prendersi cura del figlio frutto di un’altra relazione?

Diana Del Bufalo torna nei panni di Monica Giulietti

Una delle novità più succulente è il ritorno di Diana Del Bufalo. Nella quarta stagione della fiction interpreta Monica Giulietti. Davvero in Che Dio Ci Aiuti 6 Monica torna: la vediamo anche nei promo in onda su Rai 1!

Arianna Montefiori lascia il ruolo di Valentina Valpreda?

Accanto all’ipotetico addio di Cristiano Caccamo (interprete di Gabriele Mattei), potrebbe esserci anche quello di Arianna Montefiori. L’attrice potrebbe lasciare la fiction, dopo che il suo personaggio – Valentina Valpreda – è convolato a nozze con Gabriele Mattei. Uno dei motivi a supporto di questa ipotesi è che l’attrice è entrata nel cast de Il Paradiso delle Signore 4.

Che Dio Ci Aiuti 6 nuovi attori e personaggi

Una new entry di Che Dio Ci Aiuti 5 è la novizia Ginevra che, in realtà, dimostra di non aver ben capito cosa significhi diventare suora… Ginevra crea molto scompiglio nella quinta stagione, ma anche Nico ha per noi una notizia bomba: in che Dio Ci Aiuti 5 diventa papà!

Anche in Che Dio Ci Aiuti 6 ci sono nuovi volti. Ecco chi arriva stando alle indiscrezioni online di gennaio 2020 e ad alcune più recenti!

Nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6 entra Pierpaolo Spollon, conosciuto per il ruolo di Marco ne L’Allieva e di Riccardo in Doc – Nelle tue mani. Oltre a lui, si aggiunge Erasmo Egizini, alias Diego ne L’Isola di Pietro.

Due attori da Doc – Nelle tue mani

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna nella fiction Doc- Nelle tue mani, Credits Rai

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il 5 novembre 2020 racconta che interpreta uno “psichiatra infantile che si innamora del personaggio di Diana Del Bufalo ed è molto goffo.” Sul set Pierpaolo Spollon si diverte tanto, ma “anche rispettoso delle regole: per non rischiare di ammalarmi e creare problemi alla produzione, sto lontano da amici e parenti, anche se è un grosso sacrificio perché sono una persona poco social… ma molto socievole!“

Non è il solo attore che entra nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6 e che vediamo in Doc – Nelle tue mani. Nella nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti c’è anche Raffaele Esposito (alias Marco Sardoni in Doc – Nelle tue mani).

Raffaele Esposito è Marco Sardoni nella fiction Doc- Nelle tue mani, Credits Rai

Non abbiamo dettagli sul personaggio, ma neanche qui ha un ruolo positivo.

Erasmo

Erasmo è un nuovo personaggio della fiction. È un ragazzo che non ha mai goduto dell’affetto di una famiglia e che trovi l’amore fraterno proprio nel convento di Suor Angela. Si tratta di un giovane ferito che non ha mai nemmeno avuto l’occasione di conoscere la madre. È grazie all’intervento di Suor Angela che forse, Erasmo può tornare a avere fiducia e credere nell’amore.

Monica

È un nuovo personaggio che vediamo al fianco di Suor Angela. Grazie a Monica e alle persone che stanno più vicine alla protagonista nel convento, la protagonista può affrontare la sfida di questa stagione. Perchè non riesce a ricordare? Cosa è successo nel suo passato? Con coraggio e il sostegno di Monica, Suor Angela affronta questo momento iconico della sua vita con grande determinazione.

Emiliano Cambiasse

Emiliano è un neurologo di tutto rispetto che viene indicato a Suor Angela da Monica. Proprio per Monica Emiliano diventa un punto di riferimento, forse qualcosa di più. Se così fosse sarebbe da escludere un ritorno di fiamma tra Monica e Nico, ma mai dire mai!

Gli spunti per la sesta stagione sono tantissimi: ecco qua la trama completa di Che Dio Ci Aiuti 5!

Che Dio Ci Aiuti 6 trama

La quinta è la stagione della crisi per Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Come sempre ha tante missioni da portare avanti, molti problemi che si prospettano nel corso degli episodi, ma chi sostiene lei? Nella sesta stagione potremmo vedere “il riscatto” di Suor Angela. Dopo una stagione di “crisi” potrebbe trovare una nuova strada per realizzarsi.

Un punto di partenza, ad esempio, potrebbe essere la relazione di amicizia e il rapporto di ascolto reciproco tra lei e il dottor Pietro Santoro. Quest’ultimo vive, nella quinta stagione, una sensazione di vuoto. Lui e Suor Angela attraversano, quindi, in contemporanea un periodo difficile in cui si mettono in discussione. Tuttavia l’ascolto reciproco potrebbe essere il primo passo per stare meglio e trovare un nuovo equilibrio per entrambi.

Che Dio Ci Aiuti 6 anticipazioni sulla stagione

In Che Dio Ci Aiuti 6 al centro della storia c’è ancora Suor Angela. Questa volta la donna deve fare i conti con quello di irrisolto c’è nel suo passato. È con l’arrivo di Erasmo che prendono il via le puntate della stagione 6 L’ingresso del personaggio inducono Suor Angela a mettercela tutta per scalfire delicatamente la sua scorza dura e farlo sentire amato.

Il problema è che in Erasmo c’è qualcosa di diverso rispetto agli altri. Nei gesti del ragazzo, nel suo sguardo Suor Angela scorge un che di speciale. Erasmo risveglia in lei desideri sopiti e dubbi nascosti. In cima alla lista delle conseguenze dell’arrivo del ragazzo c’è la volontà di Suor Angela di scoprire cosa sia successo davvero nel suo passato.

Quando è la protagonista a aver bisogno di aiuto, però, le consorelle si tirano indietro. Solo la madre spirituale di Suor Angela si dimostra aperta e ben disposta a porgerle una mano. L’obiettivo della religiosa è chiedere aiuto a chi ha attraversato con lei i momenti che non ricorda. La testimonianza di chiunque può essere fondamentale.

Che Dio Ci Aiuti 6 Suor Angela diventa Madre Superiora

Un altro elemento di novità assoluta di Che Dio Ci Aiuti 6 stagione è il fatto che Suor Angela diventi Madre Superiora. Cosa significa questo per Suor Costanza? Dobbiamo pensare in negativo o in positivo? Per ora ci limitiamo a sperare che desideri andare in pensione, lasciando il testimone alla nostra protagonista. Intanto sappiamo per certo che Valentina Fabrizi, l’attrice che interpreta Suor Costanza, è confermata nel cast della stagione. 6

Che Dio Ci Aiuti 6 dove è ambientata? Ad Assisi

La sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti riserva anche una grande novità dal punto di vista della location. Infatti il convento approda ad Assisi. È in questa città meravigliosa che fa da sfondo che Suor Angela si prepara a diventare Madre Superiora.

Come finisce Che Dio Ci Aiuti 5?

