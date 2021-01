che-dio-ci-aiuti-6,-anticipazioni-della-sesta-puntata

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata: spoiler

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 va in onda su Rai 1 la sesta puntata della sesta stagione. La regia è affidata a Francesco Vicario.

Questa fiction, arrivata alla sesta stagione, ha ormai un pubblico affezionatissimo. Che Dio ci aiuti è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Suor Angela è interpretata da Elena Sofia Ricci. Oltre a lei nel cast troviamo volti noti ai fan della fiction ma anche alcune new entry. Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Luigi Diberti, Irene Ferri fanno parte del cast artistico. Valeria Fabrizi recita nella parte di Suor Costanza. Oltre a loro menzioniamo Isabella Mottinelli, Christian Monaldi, Olimpia Noviello, Damiano Cuccuru.

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 11 e 12 di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata: episodio 11

Azzurra (Francesca Chillemi) deve affrontare una decisione importante che potrebbe cambiare per sempre il destino della piccola Penny (Olimpia Noviello). Infatti sta a lei valutare quale famiglia sia la più indicata per adottarla. Azzurra ha con Penny un legame particolare e non vuole sbagliare. La bambina, d’altro canto, sembra non avere dubbi.

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è tormentata da un dubbio: Erasmo (Erasmo Genzini) può essere suo figlio?

Nel frattempo Suor Costanza (Valeria Fabrizi) iscrive le coppie del convento a una gara di ballo. La competizione è presieduta da Stefano De Martino.

La sfida tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Nico (Gianmarco Saurino) schizza alle stelle quando il primo scopre che il secondo è stato con Monica (Diana Del Bufalo).

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata: episodio 12

I segreti di famiglia vengono a galla grazie al ritorno ad Assisi di Elisa (Irene Ferri), la sorella di Suor Angela. Anche per Erasmo è tempo di andare a fondo. Il giovane indaga per rintracciare sua madre e viene aiutato da Carolina (Isabella Mottinelli).

Intanto Monica si trova in una situazione inaspettata. Del tutto imprevista è la visita della zia Franca, una sua parente. Monica convince Penny e Nico a darle una mano per cercare di ottenere dalla zia un lascito in denaro.

Azzurra non ha ancora le idee chiare. Cerca un segno dall’alto per capire se la sua strada sia davvero quella di prendere i voti. In Che Dio ci aiuti 6 Azzurra si fa suora? È ancora da vedere.

Che Dio ci aiuti 6 quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Che Dio Ci Aiuti 6 Stagione Qui Nico Interpretato Da Gianmarco Saurino Credits Lucia Iuorio E Rai

Quando va in onda Che Dio ci aiuti 6 in prima tv assoluta su Rai 1? L’appuntamento è per le 21.25 circa. Di seguito uno schema riepilogativo per non perdere nemmeno un episodio:

Prima puntata – giovedì 7 gennaio 2021

– giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata – domenica 10 gennaio 2021

– domenica 10 gennaio 2021 Terza puntata – giovedì 14 gennaio 2021

– giovedì 14 gennaio 2021 Quarta puntata – giovedì 21 gennaio 2021

– giovedì 21 gennaio 2021 Quinta puntata – giovedì 28 gennaio 2021

– giovedì 28 gennaio 2021 Sesta puntata – giovedì 4 febbraio 2021

– giovedì 4 febbraio 2021 Settima puntata – giovedì 11 febbraio 2021

– giovedì 11 febbraio 2021 Ottava puntata – giovedì 18 febbraio 2021

– giovedì 18 febbraio 2021 Nona puntata – giovedì 25 febbraio 2021

– giovedì 25 febbraio 2021 Decima puntata – giovedì 4 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Che Dio ci aiuti 6 in streaming e in diretta

Se non riesci a seguire la programmazione di Che Dio ci Aiuti 6 in tv o preferisci guardarla online, c’è una buona notizia per te. Che Dio ci aiuti 6 è disponibile in streaming e in diretta su RaiPlay. Per accedere è sufficiente visitare il sito ufficiale o scaricare l’app disponibile per iOS e Android.