che-dio-ci-aiuti-6-con-elena-sofia-ricci:-anticipazioni-puntate-e-nuovi-personaggi

Anno nuovo, città nuova. Per la sesta stagione di Che Dio ci Aiuti il Convento degli Angeli prepara le valigie e trasloca ad Assisi, la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. La nuova stagione della amatissima fiction andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 7 gennaio per 10 serate.

Che Dio ci Aiuti 6, la trama della nuova stagione

Questa volta suor Angela deve compiere una missione particolarmente difficile perché riguarda se stessa e il suo passato. Deve fare i conti con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta. Di certo è in buona compagnia



C’è suor Costanza, che dovrebbe farsi da parte per lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento, ma che fa di tutto per dimostrarsi ancora utile. Come cercare la nuova barista dell’Angolo Divino e assumere Carolina, una ragazza misteriosa e cinica, che le dà filo da torcere.

C’è Azzurra, che ha appeso al chiodo le sue scarpe Chanel per portare al collo il Crocefisso. Azzurra è una novizia, ha abbracciato la vocazione, ma le prove per lei non sono ancora finite: al convento arriva Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra.

Ci sono poi Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi. Il loro amore è dolce e costante, un balsamo per entrambi. Ma Ginevra è inesperta, ha un cuore acerbo e tanta paura di non essere all’altezza di Nico, anche se finge tranquillità, soprattutto di fronte a Monica Giulietti, la ex di Nico. Sì, quest’anno ci sarà anche il ritorno di Monica in una versione inedita. Quando si perde tutto può succedere di crollare e di doversi ricostruire da zero. Monica ha perso tutto e cerca di ripartire seguendo un ritrovato istinto materno e contando sull’amicizia del suo primo grande amore, Nico.

L’arrivo di Erasmo sembra la sfida che Ginevra aspettava, sarà lui l’occasione per Ginevra di mettersi alla prova.



Erasmo sconvolge l’esistenza di suor Angela (e non solo). Un ragazzo di strada, impulsivo e attaccabrighe, ma con il cuore di un bambino che ha sofferto. Un cuore che suor Angela ancora non sa essere vicino al suo. Tanto vicino, forse troppo.



E così, ancora una volta, non può che rivolgere gli occhi al Cielo e dire… Che Dio ci aiuti!

Che Dio ci Aiuti 6, i nuovi personaggi

Erasmo

Erasmo ha ventotto anni, molti tatuaggi e la faccia tenera e sfrontata di chi non ha niente da perdere perché niente ha mai avuto, nemmeno l’amore di una famiglia.



Erasmo è stato abbandonato in orfanotrofio appena nato ed è cresciuto da solo tra case-famiglia, genitori affidatari e periodi in riformatorio. La sua maestra di vita è stata la strada, dove ha imparato ad arrangiarsi e a sopravvivere. Adesso si accinge a fare “il grande salto”, un crimine che segnerebbe definitivamente la sua fedina penale e la sua coscienza. Erasmo torna ad Assisi per cercare sua madre: l’unica che, forse, potrebbe fermarlo. Si ritrova, così, al Convento delle Grazie seguendo l’unico indizio che ha su di lei: una medaglietta del convento. Suor Angela non può aiutarlo ma si offre di ospitarlo in convento, incoraggiandolo ad accettare prima con le buone e poi con l’inganno. Perché, si sa, lei con i ragazzi scombinati non riesce a trattenersi, ma anche perché suor Angela sente di avere un legame con Erasmo. È qualcosa che non sa spiegarsi: ricordi frammentari, una sensazione, che la spingono a voler scoprire di più sul ragazzo e sul suo passato. Erasmo in convento è un pesce fuor d’acqua, ma forse con il tempo le sue barriere crolleranno e scoprirà di aver trovato una famiglia.

Emiliano Stiffi

Emiliano Stiffi è un giovane psichiatra sulla trentina. Volto pulito, tanto quanto lo sono i suoi vestiti. È sempre preciso e in ordine, nulla del suo aspetto è mai fuori posto. Emiliano si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra, ma aiuta anche suor Angela con il vuoto di memoria e Monica con il crollo psicologico con cui è alle prese. Proprio con Monica Emiliano sviluppa un rapporto particolare. Emiliano è una sorta di vecchia versione di Monica al maschile: preciso, controllato, maniacale. Uno che calcola i pro e i contro di qualsiasi cosa, che fa yoga tutte le mattine e mangia solo cibo bio. Tra lui e Monica potrebbe esserci davvero molta sintonia.

Carolina

Carolina ha 20 anni, anche se sente di averne molti di più. Sa sempre quello che vuole e come fare per ottenerlo: la vita l’ha costretta ad imparare presto a cavarsela da sola. Carolina ha spesso un enigmatico sorriso sulle labbra: difficile capire se è sincero o di circostanza. Carismatica e opportunista, Carolina nasconde un grande segreto. Dietro quei modi scontrosi c’è una ragazza fragile, che non si fida di nessuno e ha paura di essere ferita. Ma, si sa, nessuno può farcela da solo.

Penelope

Penny ha otto anni e sentiremo la sua voce solo quando parla con l’Angelo Custode. Per il resto è muta. Muta, con grandi occhi che ti guardano, sorrisi che pian piano le riaffiorano sul viso. Muta, con un lungo percorso da fare prima di tornare ad essere la bambina felice ed allegra che era. Prima di tornare a parlare e dire: ti voglio bene. Ha smesso di farlo il giorno in cui i suoi genitori sono morti in un incidente d’auto. Lei si è svegliata in ospedale ed era sola.



È Azzurra a far arrivare Penny nella casa-famiglia vicino al convento, nell’attesa che per lei si trovi una nuova famiglia. Per suor Angela all’inizio non c’è niente di strano ma presto scoprirà che per Azzurra la bambina ha qualcosa di speciale.

Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni di tutte le puntate

Episodio 1 (prima puuntata)

È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le nostre suore si sono trasferite ad Assisi! C’è Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Ci sono Nico e Ginevra, pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima di Gin. E poi c’è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, che scopre di soffrire di una perdita di memoria: il passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento, Erasmo.



Episodio 2



Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da quando era ragazza ma scopre che le sta nascondendo qualcosa.

Episodio 3 (seconda puntata)



Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo.

Episodio 4



Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro: inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé. Azzurra ce la mette tutta con Penny e Suor Angela, intanto, potrebbe ricevere informazioni sul suo passato.

Episodio 5 (terza puntata)



Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi.

Episodio 6



Un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche la diagnosi non sembra averla scalfita. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza.

Episodio 7



Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo che si trovano ad essere sempre più complici.

Episodio 8



Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può, anche se lo studio non è proprio il suo forte.

Episodio 9 (quinta puntata)



Arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano: peccato che il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità.

Episodio 10



Azzurra e suor Angela scoprono il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela: questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi nella suora. Mentre Monica vorrebbe uscire con Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio.



Episodio 11 (sesta puntata)



Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, Suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino. Ma quando Emiliano scopre che Nico e Monica sono stati insieme la competizione tra i due sale alle stelle.



Episodio 12



Il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porta a galla segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente, la zia Franca, e convince Nico e Penny ad aiutarla ad ottenere da lei un lascito di denaro. Intanto Azzurra cerca un segno dall’alto per capire se la sua strada è veramente prendere i voti.

Episodio 13 (settima puntata)



Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese.

Episodio 14



Scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si trovano costretti in una difficile convivenza. Anche Monica intanto deve capire cosa vuole davvero dalla sua relazione con Emiliano.

Episodio 15 (ottava puntata)



Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento.

Episodio 16



La frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela. Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e mostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra.

Episodio 17 (nona puntata)



Non c’è più tempo: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato.

Episodio 18



È il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Episodio 19 (decima puntata)



Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Episodio 20



Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano.



È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia: riusciranno a sposarsi?