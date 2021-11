Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci sbotta: “Ecco perchè mi fanno fuori”. Confermato l’Addio a Suor Angela, Fan distrutti

Elena Sofia Ricci lascerà davvero Che Dio ci aiuti? Si fa sempre più concreta questa ipotesi, ma i fan sperano che non sia un addio definitivo. Da qualche settimana si rincorrono indiscrezioni su indiscrezioni secondo le quali Suor Angela non ci sarà nella settima stagione. Fino a oggi l’attrice che ha portato al successo e nei cuori di tutti gli italiani questo personaggio non è mai intervenuta, ma lo ha fatto oggi.

Dalle sue parole sembrerebbe di capire che l’addio ci sarà, ma la speranza è che non sia definitivo. Le ipotesi in ballo insomma sono diverse. Nelle ultime news si è parlato di un passaggio di testimone ad Azzurra, di una presenza parziale, di assenza totale. Non ci sono ancora news ufficiali per cui per scoprire con esattezza e certezza le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 bisogna aspettare ancora un po’.

Che Elena Sofia Ricci non ci sarà nella nuova stagione di “Che Cio ci aiuti” sembra ormai chiaro, però, dalle sue ultime dichiarazioni. Intervistata da Il Messaggero, l’attrice ha parlato così del suo futuro nella fiction: “Il 2022 è pieno, e anche il 2023. Ho firmato dei contratti pregressi e li devo onorare. Al momento l’unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla meta del 2023. E una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro”.

L’appuntamento sul set di Che Dio ci aiuti 7 è per inizio 2022, anno già ricco di impegni nell’agenda della Ricci. Su questo è stato chiara, anzi ha detto che pure l’anno successivo è pieno. I fan di Suor Angela potrebbero chiedersi come mai l’attrice abbia preso tutti questi impegni e non abbia pensato al ritorno sul set per la nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Potrebbero esserci varie risposte a questa domanda, come anche, per esempio, la possibilità che inizialmente non era prevista la settima stagione.

Dunque la produzione potrebbe aver deciso di non prendere questa lunga pausa e di fare a meno di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 7. A questo punto le ipotesi potrebbero essere più di una: ci potrebbe essere l’addio di Elena Sofia Ricci come un arrivederci. Potrebbe essere assente nella settima stagione, con qualche espediente, e potrebbe tornare nell’ottava stagione. D’altronde la Ricci ha preso una pausa anche nei Cesaroni, tornando dopo un po’ nei panni di Lucia. Insomma la verità è che la Rai ha deciso comunque di non aspettarla e farà ugualmente la settima stagione ma senza di lei.

