che-dio-ci-aiuti,-suor-costanza-dice-addio,-lo-sfogo-choc-di-valeria-fabrizi:-“mi-fanno-fuori,-tutta-colpa-di-elena-sofia-ricci”

La prossima stagione di Che Dio ci aiuti vedrà un cast completamente rivoluzionato. Sappiamo già da tempo che la protagonista della famosa fiction ha deciso di lasciare definitivamente il suo ruolo per dedicarsi ad altri impegni. E’ da tempo che Elena Sofia Ricci afferma di non voler interpretare più suor Angela, anche se ha dovuto prestare il suo volto per la nuova stagione che andrà in onda. In questo modo, i produttori hanno avuto la possibilità di togliere progressivamente spazio alla famosa suora, per favorire il coinvolgimento di un nuovo personaggio principale senza offrire al pubblico un cambiamento troppo repentino.

Suor Angela è una suora sui generis, scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani. Ma adesso Elena Sofia Ricci ha scelto di avere meno importanza e di lasciare definitivamente Che Dio ci aiuti. A questo addio se ne potrebbero aggiungere altri, in particolare quello di una protagonista cui siamo molto affezionati.

Stiamo parlando di Valeria Fabrizi, che in Che Dio ci aiuti interpreta il ruolo di suor Costanza, sempre al fianco di suor Angela. L’attrice non ha mai espresso il desiderio di abbandonare la fiction che l’ha accompagnata per tanti anni. Ha sempre affermato di essere diventata un tutt’uno col suo personaggio, che equivale a condividere una parte di se con gli affezionati telespettatori. L’attrice si diverte nel suo ruolo, ama recitare, e soprattutto il lavoro per la famosa serie l’ha aiutata a superare momenti molto difficili. Ha continuato a registrare anche quando è stata malata di cancro, e questo l’ha aiutata a rimanere in forze.

Insomma, nessuno avrebbe immaginato la possibilità che Valeria Fabrizi lasciasse Che Dio ci aiuti. Ma la decisione di Elena Sofia Ricci mette in discussione anche il futuro del suo personaggio. E’ stata lei stessa ad affermarlo nel corso di un’intervista per Il tempo: “Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci”. I produttori infatti stanno studiando il modo per portare avanti lo show senza la sua protagonista. Così come è accaduto per Don Matteo, si pensa di fare spazio a un nuovo volto principale.

Così, la presenza stessa di Suor Costanza, sempre al fianco di Suor Angela, potrebbe essere messa in discussione. A quanto pare i produttori sono alla ricerca di un filo conduttore per far restare Valeria Fabrizi sulla scena di Che Dio ci aiuti, ma non c’è alcuna certezza: “Stanno scrivendo le nuove puntate. Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sulla evoluzione del mio personaggio. Vedremo che futuro avrà Suor Costanza”. Insomma, per la prossima stagione il cast potrebbe essere completamente rivoluzionato e vedere l’addio dei due personaggi più amati. Una notizia che di sicuro ha lasciato senza parole i telespettatori.

