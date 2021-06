Che estate sarà? Le previsioni di Paolo Fox per ogni segno zodiacale

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale in vista dell’estate 2021? L’estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l’anno, segue la primavera e precede l’autunno. Nell’emisfero boreale la stagione copre l’arco di tempo che va dal solstizio di giugno (20-21 giugno) all’equinozio di settembre (23 settembre) occupando in totale 92 giorni. In Italia, tradizionalmente, l’estate inizia il 21 giugno. In questo periodo dell’anno il Sole, che ha raggiunto il punto più alto rispetto all’orizzonte, comincia una discesa che termina con l’equinozio di autunno.

Le temperature raggiungono i loro livelli massimi, solitamente nel pieno della stagione. Ciò rende molto più rare le precipitazioni, causando anzi siccità e secchezza. Una conseguenza è rappresentata anche dalla maggior lunghezza del dì rispetto alla notte. Il caldo porta, in vari Stati, alla sospensione delle attività scolastiche: tale periodo è noto come “vacanza”. Vediamo insieme cosa prevedono gli astri in vista della prossima estate per amore, lavoro e salute.

Estate 2021, le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale

Oroscopo estivo 2021 Ariete

Secondo le letture di Paolo Fox, il mese di giugno inizierà leggermente male, piuttosto lento ad ingranare e sottotono. Ma non preoccupatevi più di molto perché verso luglio tutto migliorerà, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo! In questo mese sarà, infatti, possibile chiudere un paio di accordi vantaggiosi, oltre ad iniziare una trattativa delicata ma decisamente remunerativa! Agosto, poi, sarà un mese importante per l’amore e per l’unione delle coppie.

Oroscopo estivo 2021 Toro

A giugno sarà, dunque, importante impegnarsi veramente per voi, soprattutto nel caso desideraste raggiungere una nuova posizione entro l’arrivo dell’autunno! Luglio sarà caratterizzato dalla presenza di Giove, che porterà importanti migliorie a livello economico, facendo anche pensare più intensamente alla sfera amorosa! Agosto sarà, infine, un mese decisamente tranquillo che vi permetterà di concludere questa estate con il sorriso e il cuore leggero.

Oroscopo estivo 2021 Gemelli

Carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, questa estate 2021 sembra essere particolarmente proficua per il lavoro, mutando poi il suo aspetto e aiutandovi nella sfera amorosa! Giugno sarà un mese decisamente importante e vantaggioso per chiudere alcuni accordi, garantendovi dei grandi complimenti dai vostri superiori che inizieranno a pensare se siate voi la figura migliore per quella posizione di comando che è rimasta scoperta! Luglio sarà, però, caratterizzato da alcuni fastidi, specialmente in amore per voi amici single del segno.

Oroscopo estivo 2021 Cancro

L’estate che si configura al vostro orizzonte, secondo la lettura di Paolo Fox degli astri sembra essere piuttosto interessante fin dai primissimi giorni! Giugno sarà utile per garantirvi alcuni bei risultati, non necessariamente sul posto di lavoro, che vi permetteranno di tornare a sognare lucidamente il futuro che desiderate! Grazie a Giove e Venere, luglio sarà un mese segnato da numerose importanti conoscenze, che prenderanno strade abbastanza diverse in base alla vostra situazione sentimentale.

Oroscopo estivo 2021 Leone

Amici del Leone, la vostra estate 2021 si aprirà con una dissonanza abbastanza marcata, quella di Saturno che vi trascinate dietro da maggio. Nulla di troppo brutto, grazie anche al fatto che Giove lascerà la vostra orbita, ma le nuove conoscenze saranno decisamente poco favorite. Luglio, invece, sarà tutto dedicato all’amore, grazie alla buonissima presenza di Marte, nume dell’amore d’eccellenza per il vostro segno.

Oroscopo estivo 2021 Vergine

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, va detto che la vostra estate del 2021 non inizierà esattamente con il botto. Giugno sembra essere segnato da alcuni litigi che potrebbero sconvolgere abbondantemente la vostra vita, rispolverate la vostra diplomazia se non volete perdere qualcuno a cui tenete particolarmente. Luglio, però, sarà un mese risolutivo, sia per i vostri rapporti che per i problemi lavorativi che potrebbero sorgere nel frattempo. Agosto segnato da una notevole creatività, unita ad una produttività particolarmente marcata!

Oroscopo estivo 2021 Bilancia

Voi della Bilancia dovreste trovarvi al cospetto di un’estate 2021 che presenterà notevoli tensioni lavorative per il mese di giugno. State attenti a non compiere passi falsi, o potreste poi dedicare il resto dell’estate alla ricerca di un nuovo lavoro. Nel caso riusciate ad evitarne le ripercussioni, luglio sarà un mese decisamente buono e produttivo, facendovi recuperare tutto il terreno perso durante giugno. Agosto sembra, però, essere impegnatissimo e potreste trovarvi a dover rinunciare alle vacanze, occhio in tal caso alla vostra dolce metà, che potrebbe prenderla male.

Oroscopo estivo 2021 Scorpione

L’estate di questo 2021, per voi amici dello Scorpione, si aprirà con l’importante transito di Giove per tutta la durata di giugno! Lui sarà particolarmente utile soprattutto per la sfera lavorativa, riempiendovi di soddisfazioni, ma non sperate di incappare in chissà quale novità. Luglio accentuerà notevolmente le possibilità di conquista per voi single, mentre le coppie si troveranno a prendere una delicata, ma forse gratificante, decisione. Agosto tutto da dedicare all’amore, nel caso abbiate una relazione o siate riusciti ad instaurarne una a luglio, altrimenti dedicatevi un po’ a voi stessi.

Oroscopo estivo 2021 Sagittario

Cari Sagittario, le letture di Paolo Fox degli astri che caratterizzeranno la vostra estate 2021 sembrano promettervi alcune buone possibilità! Certo, però, è anche vero che giugno sembra essere un mese faticoso, interessato da alcuni fastidi decisamente marcati, quasi sicuramente sul posto di lavoro. Luglio sarà, poi, un mese fantastico per tutti voi con una relazione abbastanza giovane, che potrete saldare davvero in profondità il vostro rapporto sentimentale, ma occhio ancora al lavoro. Agosto segnato da alcune tensioni per le coppie di vecchia data, ma facilmente risolvibili e, addirittura, vantaggiose per il vostro futuro assieme.

Oroscopo estivo 2021 Capricorno

Amici del Capricorno, allacciatevi le cinture prima di affrontare le prime settimane di questo giugno. Infatti, questa estate 2021 si aprirà con dei notevoli problemi per le coppie, sia stabili e di vecchia data, che sorte da poco tempo. Sarà necessario correre ai ripari, ma forse sarà necessario anche affrontare un brutto addio. Se la vostra coppia dovesse resistere, allora luglio sarà eccellente per dimenticare tutte le tensioni. I single potrebbero conoscere qualcuno nel secondo mese dell’estate! Vi attende poi un agosto ricco di opportunità, pressoché in ogni campo.

Oroscopo estivo 2021 Acquario

Carissimi Acquario, l’inizio della vostra estate 2021 sembra essere caratterizzato da una qualche agitazione che vi farà leggermente desistere. Cercate, però, di tenere duro il più possibile, perché verso l’ultima settimana di giugno tutto dovrebbe cambiare in maniera piuttosto marcata ed evidente. Luglio dovrebbe essere dedicato al lavoro, dove potrete ottenere degli ottimi risultati, iniziando a progettare lucidamente i vostri passi verso il successo. Fine del mese segnata da alcune tensioni, mentre agosto vi garantirà il riposo e un emozionante incontro nel caso siate single.

Oroscopo estivo 2021 Pesci

Infine, amici dei Pesci, siete ancora una volta voi a chiudere le letture di Paolo Fox degli astri per l’estate del 2021! Il vostro giugno si aprirà con alcuni momenti veramente importanti e gratificanti per la vostra carriera lavorativa, anche se qualcuno tra voi potrebbe decidere di cambiare completamente lavoro! Luglio mese fondamentale per i single, che potrebbero riuscire ad instaurare una buona relazione, mentre le coppie intavoleranno una volta per tutte quel progetto che hanno in mente ormai da mesi! Agosto, però, porterà notevoli tensioni per tutti i rapporti iniziati da poco tempo.