Che fine ha fatto Barbara D’urso? Ecco perché non è più tornata a A Pomeriggio 5. “E’ successa una cosa brutta”

Da qualche settimana a questa parte, i telespettatori italiani si stanno domandando dove sia finita Barbara d’Urso. L’ormai ex regina dei canali Mediaset ha smesso di condurre Pomeriggio Cinque, dando il cambio a Simona Branchetti, e non è più ritornata su Canale 5 nonostante siano finite le vacanze natalizie. Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice abbia preso il Covid, ma stesso lei ha messo in chiaro le cose spiegando tutte le prossime news.

Barbara d’Urso: dov’è finita?

Durante le feste natalizie, Mediaset ha deciso di puntare su Simona Branchetti per la conduzione di Pomeriggio Cinque. Un esperimento che sta perfettamente riuscendo dopo il grande successo ottenuto con Mattino Cinque, quando la conduttrice sostituì Federica Panicucci in estate. Proprio com’era successo in estate, i vertici hanno deciso di allungare la permanenza della Branchetti. Barbara d’Urso, dunque, si è ritrovata ancora senza programma, ma niente paura. La campana ha già fatto sapere di essere pronta a ritornare e che la sua assenza dai social e dalla tv era dovuta ad un viaggio: ha passato le ferie sulla neve in alta quota.

Barbara d’Urso: sospetto Covid per lei

Come spiegato da Barbara d’Urso, il suo ritorno a Pomeriggio Cinque è ormai imminente. La conduttrice ha voluto però chiarire una questione molto importante che stava preoccupando i suoi followers. Quest’ultimi, infatti, si sono chiesti se questa assenza fosse dovuta dal contagio di Covid. D’altronde, i casi di nuovi positivi sono aumentati esponenzialmente e la paura che anche la d’Urso si fosse beccato il virus era tanta. Tuttavia, ha chiarito: “Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”. E ancora: “Semplicemente, ad un certo punto si va in vacanza. Queste vacanze di Natale sono giustamente sacre”.

Barbara d’Urso: i prossimi impegni

La domanda che tutti si fanno è quella che riguarda il suo ritorno sul piccolo schermo, in particolare a Pomeriggio Cinque. Come fa sapere Barbara d’Urso, e confermato anche dai vertici, il suo rientro è fissato a lunedì 17 gennaio 2022. Il talk show tornerà nella sua formula originale e farà compagnia ai telespettatori al solito orario cinque giorni su sette. Ma non è tutto. Si parlava di un futuro lontano da Mediaset per la d’Urso, ma così non sarà. Stando alle ultime voci, la conduttrice avrebbe accettato un nuovo incarico: condurre la prossima edizione de La Pupa e il Secchione prevista per l’estate.

Insomma Barbara D’Urso sta semplicemente completando il periodo di quarantena dopo le vacanze di Natale. Una volta che li avrà terminati potrà tornare alla conduzione del programma pomeridiano che recentemente è stato oggetto di scontro con l’avversario Alberto Matano. Stranamente perà la D’Urso non ha assolutamente preso le parti della collega che la sostituendo e del programma, ma ha preferito restare in silenzio sulla vicenda.

