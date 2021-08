Che momento per il tuo futuro. Di chi parlo? Pesci. Leggiamo l’Oroscopo del 5 agosto di Paolo Fox

Ariete-In amore se vedi che c'è qualcosa che non va attivati per trovare velocemente delle soluzioni. Sul lavoro invece tieni gli occhi ben aperti, presto potrebbero arrivare delle belle novità.

Toro – Giornata interessante per i sentimenti, non aspettare il weekend per farti avanti. Sul lavoro invece se hai dubbi, cerca di chiarirli entro venerdì.

Gemelli – In amore, Venere contraria consiglia di allontanare inutili tensioni. Sul lavoro invece i dipendenti otterranno un buon successo anche se dovranno rimboccarsi le maniche.

Cancro – Buona giornata per i sentimenti, la Luna è nel segno! Sul lavoro invece buone notizie in arrivo, favoriti i ruoli creativi.

Leone – Ottimo periodo per i sentimenti, agosto è il mese della passione ritrovata. Lavorativamente parlando senti di avere la mani legate, forse il lavoro che stai svolgendo non è come te lo aspettavi.

Vergine – Non essere timido, ogni incontro potrebbe essere importante per riscoprire le emozioni. Sul lavoro invece buone notizie in arrivo ma non pretendere tutto subito.

Bilancia – In amore evita complicazioni fino a domani sera. Sul lavoro invece non farti il sangue amaro senza motivo, la Luna dissonante indica piccoli contrattempi.

Scorpione – Non rimandare a domani quei piccoli problemi personali che stanno creando qualche intoppo nei sentimenti. Sul lavoro invece cerca di ritrovare la motivazione, con il Sole dissonanante è possibile qualche complicazione di troppo.

Sagittario – In amore potresti provare attrazione per una persona lontana o particolarmente complicata. Sul lavoro invece se sei un libero professionista, porta pazienza. In arrivo novità a fine mese.

Capricorno – In amore saranno 3 giornate particolari. Se hai qualcosa da dire conta fino a dieci. Sul lavoro invece devi risolvedere dei problemi legati al denaro.

Acquario – C'è aria di tensione, merito della Luna opposta. Mantieniti lontano da polveroni inutili. Sul lavoro invece c'è la possibilità che qualche impegno salti.

Pesci – In amore se negli ultimi due giorni ci sono stati dei problemi ora devi superarli. Sul lavoro invece non lasciarti abbattere, ora è il momento di fare dei progetti e costruire il proprio futuro.

