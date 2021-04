che-tempo-che-fa,-anticipazioni-25-aprile:-tutti-gli-ospiti-di-fabio-fazio

Anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 25 aprile di Che tempo che fa, condotto su Rai Tre da Fabio Fazio dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Che tempo che fa

Questa sera, dalle ore 20.00 circa su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Ecco tutti gli ospiti della puntata di domenica 25 aprile. Al fianco del conduttore non mancheranno la comica Luciana Littizzetto e la co-conduttrice Filippa Lagerback. Come di consueto, si partirà con le rubriche di due ospiti fissi della trasmissione. Dapprima il Professore e virologo dell’Università Vita – San Raffaele, Roberto Burioni, che parlerà delle nuove varianti del Covid. E quali sono i reali rischi dell’impatto di queste varianti sui vaccini già approvati. In seguito, lo scrittore e firma de Il Corriere della Sera, Roberto Saviano. Si parlerà chiaramente anche della Festa della Liberazione, in occasione del 25 aprile. Ospite in studio Edith Bruck, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz all’età di 13 anni. Presenterà il suo libro Il pane perduto.

Stasera a #CTCF ospiteremo Achille Lauro, che ci presenterà il nuovo singolo "Marilù" e l'album "Lauro", che ha debuttato al primo posto in FIMI

In seguito, Fabio Fazio intervisterà in collegamento il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Si parlerà della campagna di vaccinazione, del Recovery Fund e delle misure che entreranno in vigore nella giornata di domani 26 aprile. Poi in studio, il cantante Achille Lauro, tra i grandi protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo 2021. Il cantante parlerà del suo ultimo album, uscito alcune settimane fa, dal titolo Lauro.

Grandi ospiti

Attesissima intervista, con ancora un grande ospite internazionale, per Fabio Fazio. In collegamento, infatti, ci sarà il Premio Oscar Matthew McConaughey. Si parlerà della grande carriera dell’attore, dei suoi progetti futuri, ma anche degli ultimi cambiamenti negli Stati Uniti.

Vincitore del Premio Oscar per il film Dallas Buyers Club. Tra i suoi film più celebri ci sono: Magic Mike, The Wolf of Wall Street, Interstellar, The Gentlemen. In uscita con l'autobiografia Greenlights – L'arte di correre in discesa

Infine si parlerà dell’attuale situazione economica nel Paese con i giornalisti Paolo Mieli e il Direttore de Il Foglio, Paolo Cerasa.