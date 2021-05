che-tempo-che-fa-anticipazioni:-gli-ospiti-e-i-temi-di-fabio-fazio

Anticipazioni e ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 23 maggio, in onda su Rai Tre dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa

Domenica 23 maggio, dalle ore 20.00 su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk Che Tempo Che Fa. Come sempre, tantissimi ospiti per Fabio Fazio, affiancato alla conduzione da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La prima parte della puntata sarà dedicata all’attualità, in particolare all’emergenza sanitaria da Covid-19. Non mancheranno le consuete rubriche del Professore e Virologo dell’Università Vita-San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. E in seguito, quella dello scrittore e firma del Corriere della Sera, Roberto Saviano. Ospite di Che Tempo Che Fa, il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Non mancherà il collegamento con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che anticiperà alcuni temi della puntata di domani della trasmissione di Rai Tre.

Domenica a #CTCF avremo con noi @MaxGazze live con il nuovo singolo ‘Considerando’, contenuto nell’album ‘La matematica dei rami’ uscito il 9 aprile 💿 Vi aspettiamo per la nostra penultima puntata dalle 20.00 su @RaiTre con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/xAa28U97FR — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 22, 2021

In seguito, ospite della puntata sarà il cantante Max Gazzè, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo 2021. Il cantante romano parlerà del suo ultimo album, uscito in aprile, dal titolo La matematica dei rami. Gazzè parlerà anche della situazione del settore musicale e del mondo dello spettacolo, colpito dalla grave crisi economica causa pandemia. E, inoltre, racconterà del suo rapporto con Franco Battiato, recentemente scomparso. In seguito, si parlerà di arte, con il critico Flavio Caroli.

Il tavolo del programma

Nella terza parte della puntata, come di consueto ci sarà il tavolo del programma. Accanto a Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo, attesissimi ospiti.

Raggiungerò infatti la trasmissione, Francesco Paolantoni, Orietta Berti, Michele Mirabella e Stefano De Martino.