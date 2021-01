‘Che tempo che fa’ diventa ‘C’è posta per te’, ma la differenza si nota: la frecciatina di Maria De Filippi

Uno studio televisivo della Rai che eccezionalmente assume le fattezze di quello della concorrenza Mediaset è evento raro che solo un personaggio del calibro di Maria De Filippi può rendere possibile. Questo è quanto accaduto nella puntata di ‘Che tempo che fa’ in onda domenica 10 gennaio su Rai Tre, trasmissione che, data la presenza della conduttrice come ospite di Fabio Fazio, per l’occasione si è trasformata nel celebre programma di punta di Canale 5 ‘C’è posta per te’.

Il siparietto ha visto Maria De Filippi annunciare l’arrivo della posta per Fabio Fazio tramite il postino d’eccezione Nino Frassica. Dall’altra parte della celeberrima busta, nel ruolo di mittente di un’ironica lettera, Luciana Littizzetto. Ma non tutto poteva essere identico a quanto di norma accade nello studio televisivo di Canale 5, dettaglio che Maria ha evidenziato con una battutina volta a rimarcare la differenza tra i mezzi di casa Mediaset e quelli della Rai. “Ha il cambio manuale!”, ha osservato Fazio facendo notare come la grande busta davanti a sé non fosse dotata dell’automatismo dell’apertura di cui dispone durante il programma di Canale 5. “Beh… siamo in Rai, non siamo a Mediaset”, la replica di Maria, che terminato il momento ironico, si è dilungata in un dialogo con il padrone di casa che ha spaziato dal successo di ‘C’è posta per te’ all’ipotesi conduzione Festival di Sanremo.

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 10, 2021

L’intervista di Maria De Filippi a ‘Che tempo che fa’

“Se è arrivato fino a questo punto è perché è un bel programma”, ha detto Maria De Filippi parlando del suo ‘C’è posta per te’ giunto alla sua 21esima edizione nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso: “Per quanto riguarda C’è posta sono fortunata perché quelle in onda sono registrazioni passate, risalgono ad un periodo più tranquillo da questo punto di vista”.

Dopo la conduzione del Festival di Sanremo nel 2017 a fianco di Carlo Conti, Maria De Filippi ha parlato della possibilità di tornare sul palco di Sanremo con Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto: “Un Festival delle donne, sarebbe divertente”, ha confidato. E sulla possibilità di passare in Rai: “Ebbi un’offerta di contratto in Rai solo dopo anni passati in Mediaset. Poi da allora nessuno mi ha più chiesto di andare”, ha raccontato Maria.