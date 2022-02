che-tempo-che-fa,-fabio-fazio-umiliato-in-diretta-dall’ospite:-“tu-sei-vicino-alla-…”,-cala-il-gelo-in-studio

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ad ogni modo, la puntata di ieri, andata in onda domenica 13 febbraio 2022 sembra sia stata parecchio interessante. Il motivo? In collegamento video, Fabio Fazio ha ospitato nel suo salotto il governatore della Campania Vincenzo De Luca e tra loro ad un certo punto pare si sia venuto a creare un siparietto molto divertente, ma per certi versi anche imbarazzante per il conduttore. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?

Che tempo che fa, Vincenzo De Luca in collegamento con Fabio Fazio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri domenica 13 febbraio 2022 sembra che il conduttore abbia ospitato, seppur in collegamento video il Presidente della Regione Campania. Ad un certo punto sembra che i tra i due si sia venuto a creare un siparietto che se da una parte ha divertito i telespettatori, dall’altra ha creato un certo imbarazzo in studio. “Fazio lei cerca la rissa e non va bene perché si avviato sul percorso di beatificazione”. Queste le parole che avrebbe dichiarato De Luca, che hanno imbarazzato il conduttore. “Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà“. Questa è stata l’immediata risposta di Fabio.

Il Presidente della Campania commenta le dichiarazioni del Presidente della Lombardia e sindaco di Milano

Ad ogni modo, il Governatore nel corso del suo intervento sembra abbia voluto commentare le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal Presidente della Lombardia Fontana e dal sindaco di Milano Sala. “Mi sono entusiasmato e mi sono detto: vedessi mai che hanno ragione, non ho mai avuto percezione di questo fiume di denaro verso la Campania. Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io credo che dovremmo far maturare nella classe politica uno stato d’animo da Dopoguerra, di ricostruzione nazionale, la sfida che abbiamo davanti è terribile per le opere da fare e per le riforme, come quella della giustizia, tema complicatissimo. Non può esistere nessun potere sganciato dalla responsabilità”.

Poi affronta il tema delle mascherine

Poi, De Luca sarebbe intervenuto anche sul discorso mascherine, dicendo che la via della prudenza è sempre la più importanza per la regione che rappresenta e che per questo, con un’ordinanza ha deciso che nella sua regione, l’obbligo continuerà almeno fino al 28 febbraio. “La norma nazionale prevede che si possa non tenere la mascherina all’aperto salvo non poter garantire la distanza di sicurezza. Ma come si fa all’aperto a misurare gli assembramenti, a mettere e togliere la mascherina in un contesto che specie nelle città, nei centri storici, cambia di metro in metro?”. Queste ancora le parole di De luca, secondo cui è giusto ed un gesto di responsabilità continuare ad utilizzare la mascherina anche all’aperto.