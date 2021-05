che-tempo-che-fa,-fazio-rimane?-il-giornalista-svela-il-suo-futuro-in-diretta

Fabio Fazio, come era ampiamente prevedibile, nonostante le dichiarazioni dello stesso conduttore di un paio di mesi fa (“Io qui finisco a maggio, poi non lo so cosa farò. Adesso ci penso”), sarà riconfermato su Rai Tre anche il prossimo anno. Naturalmente lo ritroveremo al timone del talk Che Tempo Che Fa, che ha ottenuto ottimi ascolti nell’edizione 2020/2021. L’annuncio è giunto nel corso della serata conclusiva della trasmissione della terze rete Rai, andata in onda oggi 30 maggio. A darlo il medesimo Fazio che, mentre stava chiudendo il collegamento con il direttore del quotidiano La Stampa, Massimo Giannini, ha detto: “Il direttore di Rai Tre ha intenzione di riproporre il programma in autunno. Quindi lo ha confermato”.

Insomma, come ogni anno televisivo che si rispetti, prima il giornalista ligure lancia qualche ‘avvertimento’, poi finisce sempre allo stesso modo: Fabio Fazio rimane in Rai, come da copione. Resta da chiedersi perché quando si entra nella stagione primaverile, Fazio alimenti il tam tam di un suo presunto e possibile addio alla tv pubblica. Non sarebbe meglio risolvere la questione contrattualistica nelle sedi opportune senza dare in pasto la vicenda al ‘gossip’ televisivo con tutto ciò che ne scaturisce? Forse sì, forse no. Chissà…

Rai, piovono riconferme per la stagione 2021/2022

Oltre a Fazio, ci sono tanti altri conduttori in forza a Viale Mazzini che saranno riconfermati alla guida dei rispettivi programmi. Alberto Matano sarà di nuovo in sella a La Vita in Diretta, Antonella Clerici manterrà sia lo show culinario del mezzogiorno su Rai Uno sia la prima serata di The Voice Senior. Anche Serena Bortone, che ha sostituito Caterina Balivo con Oggi è un altro giorno, ha convinto i vertici della rete ammiraglia Rai e sarà riconfermata.

A proposito di Caterina Balivo: dopo un anno parcheggiata ai ‘box’ (per sua volontà), potrebbe tornare al timone di una trasmissione, a patto che le sia affidata una prima serata oppure un programma nel weekend. Il motivo è semplice: dopo anni passati in video quotidianamente, con conseguente ‘esborso’ di energie e fatiche, a 41 anni ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata.