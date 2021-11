che-tempo-che-fa,-fedez:-“io-e-chiara-facciamo-terapia-di-coppia-…”

La notizia si è diffusa dopo che i due sono stati paparazzati in barca intenti a litigare in modo piuttosto pesante. Di questo effettivamente ne hanno parlato anche loro stesi nel corso di una chiacchierata fatta su Instagram con i loro follower. Adesso però sembra che si sia diffusa una notizia shock riguardo il loro rapporto. Chiara e il marito sarebbero ricorsi ad una terapia di coppia. Ma come stanno le cose? Facciamo un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? La rivelazione shock

La coppia più famosa d’Italia e più popolare sui social sembra sia finita sotto i riflettori in questi giorni per via di una notizia che li riguarda e che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di un’indiscrezione che tra l’altro è arrivata alla vigilia del debutto della docu-serie The Ferragnez, che uscirà ufficialmente il prossimo 9 dicembre su Amazon Prime. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, si tratta di una docu-serie incentrata su Chiara e Fedez.

La rivelazione shock di Fedez a Che tempo che fa da Fabio Fazio

Di questo ne ha parlato proprio Federico che è stato ospite del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio. E’ da tempo che ormai i due sono finiti sotto i riflettori per il fatto che sono soliti condividere la loro vita privata sui social. Ogni aspetto della loro vita è condivisa con il mondo intero. Ad un certo punto dell’intervista poi Fedez sembra abbia fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. “La cosa più interessante credo sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”. Ebbene, sembra che la coppia più famosa d’Italia sia ricorsa alla terapia di coppia, molto probabilmente per cercare di superare alcuni problemi sorti tra di loro in questi anni.

Terapia di coppia per i Ferragnez, le parole del rapper

Dalle parole di Fedez sembra che questa terapia abbia comunque funzionato. Insomma, se pensavate di sapere tutto su Fedez e l’imprenditrice digitale più famosa al mondo vi sbagliate di grosso. Ci sono cose che anche due tipi come Chiara e Fedez nascondono al loro pubblico. Il loro amore, comunque, non va messo in discussione, perché il rapper e la moglie sono molto innamorati.