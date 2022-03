che-tempo-che-fa,-maurizio-costanzo-senza-freni-con-fabio-fazio:-“quando-mi-ha-invitato-…”

Una nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, il programma condotto da Fabio Fazio, è andata in onda nella serata di domenica 27 febbraio 2022. I protagonisti della puntata sono stati sicuramente Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che con la loro simpatia hanno tanto divertito i telespettatori.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ospiti di Fazio a Che tempo che fa

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. I due non sempre appaiono insieme in televisione e quando succede i loro fan più fedeli non perdono l’occasione di seguirli. Nello specifico questo è stato quanto accaduto proprio nella serata di ieri, domenica 27 febbraio 2022. Costanzo e la De Filippi sono stati ospiti, anche se non in studio ma in diretta da casa, del programma condotto da Fazio su Rai 3 ovvero Che tempo che fa. Ad aprire l’intervista in questione è stato Maurizio Costanzo che ha subito affermato “Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata”.

Maurizio Costanzo festeggia 40 anni di carriera e successi

Il noto giornalista nel corso dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio ha parlato della sua lunga carriera ricca di successi. Una carriera lunga 40 anni che è stata celebrata proprio nel corso di tale intervista. Costanzo ha poi colto l’occasione per ricordare ai telespettatori l’inizio della nuova edizione del suo famosissimo talk show previsto nello specifico per il prossimo mese di aprile. Ma oltre a ricordare tale appuntamento ai telespettatori ha anche invitato Fazio a partecipare. “Facciamo il collegamento e ti faccio rivedere quando facevi le imitazioni”, queste le parole espresse da Costanzo.

Il rapporto tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Costanzo a Fazio non sono mancate le domande sul rapporto con la moglie Maria De Filippi. Anche quest’ultima è stata ospite di Fazio, sempre a distanza, e ancora una volta ha raccontato come si sono conosciuti, la passione del marito per il cibo e nello specifico per il gelato e molto altro. Ad esempio alla domanda di Fazio che ha chiesto a Costanzo “E’ difficile essere il capo di Maria De Filippi?” ecco che quest’ultima ha risposto “No, è facilissimo” mentre invece il marito ha replicato “No è impossibile“.Tra una battuta e l’altra è arrivata poi una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Costanzo per la De Filippi. “Stiamo insieme da 27 anni. Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire, e l’ho trovata”, queste le parole espresse dal giornalista. Parole che hanno molto emozionato i telespettatori.