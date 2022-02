checco-zalone,-albano-sui-social-decide-di-scrivergli-e-il-web-applaude

Checco Zalone ha divertito tutti sul palco del teatro Ariston in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo. Il celebre comico, showman, attore, cabarettista, cantautore, musicista e tanto altro ancora nel corso del suo intervento al Festival di Sanremo ha fatto una simpatica imitazione di Albano sostenendo di essere il cugino di quest’ultimo. E proprio a distanza di alcuni giorni è arrivata la reazione del famoso cantautore di Cellino San Marco che sui social ha condiviso un video di cui si sta tanto parlando.

Albano condivide un video sui social per rispondere a Checco Zalone

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è un artista molto amato in quanto in grado di far sorridere davvero tutti. Il comico ha portato la sua simpatia anche sul palco del teatro Ariston in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo dove è stato invitato come super ospite. Zalone si è divertito ad imitare Albano sostenendo di essere Oronzo Carrisi ovvero il cugino virologo. Tutti hanno riso anche se in seguito a tale esibizione sono arrivate anche delle critiche e polemiche proprio da alcuni virologi. Ma come ha reagito il noto cantante di Cellino San Marco? L’artista nelle scorse ore ha condiviso sui social un video rivolgendo delle parole di stima e affetto nei confronti di Luca Medici.

Il video social di Albano

Albano non solo si è fatto riprendere mentre con il cellulare guardava l’esibizione di Zalone al Teatro Ariston ma ha anche caricato un video sui social per commentare quanto visto. “Caro Luca, che te lo dico a fare, tu hai tutti virologi d’Italia contro di te. Augurati che il covid muoia al più presto, perché saranno fatti tuoi“, queste le parole con cui Albano ha iniziato il video condiviso sui social e rivolto a Checco Zalone. Il cantante ha poi concluso “Comunque ti voglio bene. E questo lo sai. Buon tutto e tanta felicità”.

Stima e affetto tra Al Bano e Checco Zalone

Come in molti avranno quindi capito il rapporto che lega Al Bano e Luca Medici, ovvero Checco Zalone, è un rapporto di grande stima ed affetto che va avanti da tanto tempo. I due artisti hanno infatti collaborato diverse volte nel corso degli anni. Ad esempio in tanti ricorderanno quando Zalone faceva parte dello staff di Zelig e nel corso di alcune puntate si è divertito ad esibirsi insieme a Carrisi imitando Giuliano Sangiorgi ovvero cantante dei Negramaro anche lui salentino.