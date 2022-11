Cheesecake al salmone di Benedetta. La base di cracker semplicissima da preparare. L’antipasto più bello per Natale

La cheesecake al salmone è un piatto buonissimo da presentare come antipasto o per un bel tris di secondi di pesce. Molto semplice da preparare, non ha bisogno di alcuna cottura e soprattutto darà l’impressione ai vostri ospiti che vi siete impegnate tantissimo. Se date una cena, sarà meglio formulare un menù che vi dia la possibilità di non dover preparare tutto all’ultimo momento. Non vorrete certo accoglierli con il grembiule sporco e i capelli sfatti. Questo antipasto può essere cucinato ore prima, risulterà anche più compatto e sarà perfetto da gustare insieme a una buona bottiglia di vino bianco. Vediamo come lo prepara la nostra Benedetta Rossi

Cheesecake al salmone, Ingredienti

cracker 100 g

burro 60 g

salmone affumicato 200 g

formaggio cremoso 200 g

formaggio grattugiato 20 g

sale q.b.

erba cipollina q.b.

Preparazione

Gli ingredienti sopraelencati andranno bene per quattro cheesecake al salmone. Fondamentale per la riuscita del piatto, l’utilizzo delle coppapasta. In questo caso ne abbiamo usate del diametro di sette centimetri. Passiamo adesso alla preparazione del piatto. Fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo raffreddare. Nel frattempo, mettete i cracker nel frullatore e riduceteli in polvere.

In una ciotola unite questi due ingredienti e amalgamateli fino ad avere una consistenza sabbiosa. Tagliate quattro quadratini di carta da forno e posizionate al di sopra le vostre coppapasta. Dividete l’impasto ottenuto con cracker e burro in quattro parti e formate quindi la base delle vostre cheesecake al salmone. Pressate bene in modo da renderla compatta.

Si continua a frullare. Nel mixer versate 120 grammi di salmone affumicato, il formaggio fresco spalmabile e il formaggio grattugiato. Il risultato deve essere molto cremoso. Dividetelo tra i coppapasta e livellatelo. Tagliate il restante salmone a tocchettini e create così la superfice della tortina. Completate con una spruzzata di erba cipollina. Lasciate riposare in frigorifero per almeno due ore. Buon appetito.

Cheesecake al salmone di Benedetta. La base di cracker semplicissima da preparare. L’antipasto più bello per Natale scritto su Più Ricette da Maria.

