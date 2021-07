cheesecake-alla-menta-e-scaglie-di-cioccolato-senza-cottura

Cheesecake alla menta e scaglie di cioccolato, la ricetta senza cottura perfetta per l’estate! La ricetta di uno dei dolci più golosi.

La cheesecake è una torta fredda senza cottura facilissima, velocissima e freschissima!

Questa versione alla menta è perfetta per l’estate con una base di biscotti al cioccolato e sopra tante scaglie di cioccolato fondente che rendono questo dolce davvero golosissimo e amato da tutti.

La ricetta della cheesecake alla menta e scaglie di cioccolato

In questa ricetta non dovrete nemmeno aggiungere zucchero a velo perchè lo sciroppo di menta è già molto dolce! Ma andiamo a vedere allora la ricetta della cheesecake alla menta e scaglie di cioccolato.

Ingredienti

Per la base:

200 g di biscotti al cacao

100 g di burro

Per la farcitura:

400 g di formaggio fresco spalmabile

200 ml di panna fresca liquida

150 ml di sciroppo alla menta

10 g di gelatina in fogli

50 ml di latte

Per decorare:

60 g di cioccolato fondente

Procedimento

Per preparare la base di biscotti al cioccolato mettete i biscotti al cacao nel mixer e frullateli. Poi fate sciogliere il burro e unitelo ai biscotti al cioccolato frullati mescolando con un cucchiaio.

Rivestite una teglia con cerniera con la pellicola trasparente e fate una base con il composto di biscotti e burro compattandolo bene con il dorso di un cucchiaio.

Mettete la base creata a rassodare in frigo per 10 minuti mentre preparerete la farcitura.

Per la farcitura mettete in una ciotola la panna fredda di frigo e montatela con le fruste elettriche fino a che sarà ben gonfia.

In un’altra ciotola mettete il formaggio spalmabile insieme allo sciroppo di menta e mescolateli insieme fino a che saranno perfettamente amalgamati.

Fate ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda per qualche minuto e dopo aver fatto scaldare il latte scioglietevi dentro i fogli di gelatina ammollati e strizzati bene con le mani girando fino a che si saranno sciolti completamente, infine uniteli nella ciotola insieme al formaggio spalmabile e allo sciroppo di menta.

Unite per ultima anche tutta la panna montata con movimenti delicati e dal basso verso l’alto in modo da non smontare eccessivamente il composto.

Versate tutto il composto per la cheesecake alla menta sulla base di biscotti al cacao raffreddata e livellate bene la superficie.

Mettete la torta fredda menta e cioccolato in frigo a rassodare per circa 2 ore oppure in freezer per 40 minuti.

Una volta che la cheesecake alla menta sarà completamente fredda e rassodata tiratela fuori dal frigo, togliete la pellicola trasparente tagliandola con le forbici e mettetela su un piatto da portata.

Prendete il cioccolato fondente e con un coltello create tante scagliette da mettere sopra alla torta fredda menta e cioccolato.

Servite la cheesecake menta e cioccolato ben fredda.

