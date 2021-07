Cheesecake senza cottura al cocco e cioccolato bianco. Ricetta facile.

Le ricette che uniscono la bontà del cocco a quella del cioccolato sono tantissime, noi oggi abbiamo scelto di sfruttare questa combinazione deliziosa per preparare un dessert fantastico: la Cheesecake cocco e cioccolato bianco!

La nostra sarà una cheesecake senza cottura, perfetta quindi per i mesi più caldi in cui preferiamo non accendere il forno. Preparata senza colla di pesce o gelatina, la cheesecake cocco e cioccolato bianco che prepareremo è naturalmente compatta grazie a una crema a base di formaggio spalmabile, panna, cioccolato fuso e farina di cocco. Il cioccolato bianco ci farà ottenere una crema bianca visivamente perfetta per abbinarsi al cocco, ma possiamo usare qualsiasi altro cioccolato e giocare sul contrasto. Per la decorazione, non dobbiamo far altro che lasciare spazio alla fantasia: noi abbiamo spolverato una manciata di farina di cocco sulla superficie della torta, se vogliamo possiamo però anche usare delle gocce di cioccolato o un topping che per i nostri gusti si sposi bene con la farina di cocco della crema.

Questa è una torta fresca e dai sapori bilanciati tra l’acidulo del formaggio e il dolce degli altri ingredienti, con una crema morbida che contrasta con la base di biscotto compatta e croccante, a cui possiamo aggiungere una nota salata sostituendo il burro classico con del burro leggermente salato.

Mettiamoci all’opera e prepariamo la nostra cheesecake cioccolato bianco e cocco. E ricordate: fateci sapere nei commenti come vi è venuta!

Potrebbe interessarvi anche: CHEESECAKE RICOTTA E CIOCCOLATO