Cheesecake al cioccolato senza cottura. Ricetta facile.

Vediamo insieme come preparare una cheesecake senza cottura buonissima e perfetta come dessert nella bella stagione: parliamo della Cheesecake cremosa al cioccolato, dal gusto intenso di cioccolato fondente, perfetta per darci la giusta carica nei caldissimi giorni d’estate.

La base della nostra torta sarà quella classica: un composto di biscotti secchi tritati e burro fuso, che faremo compattare in frigorifero mentre prepariamo la deliziosa crema, usando semplicemente ciotola e fruste elettriche e mescolando insieme panna fresca, zucchero a velo, formaggio spalmabile e infine il vero protagonista della ricetta, il cioccolato fondente, che metteremo sia sciolto per incorporarlo bene alla panna montata e al formaggio, sia tritato per dare alla nostra torta anche quel tocco di dolce croccantezza da sentire sotto i denti!

Noi abbiamo scelto di decorare questa squisita cheesecake al cioccolato senza cottura con una bella spolverata di cacao amaro, ma volendo possiamo variare o arricchire la decorazione ad esempio spargendo sulla superficie, oltre al cacao, delle gocce o delle scaglie di cioccolato.

Questo è proprio un dolce golosissimo e al contempo facile e veloce da preparare: in circa 20 minuti sarà pronta e poi non ci resterà che attendere il riposo in frigo per poterla gustare con i nostri amici o familiari. Noi consigliamo di prepararla la mattina o nel primo pomeriggio per poi servirla la sera come dessert di fine pasto… vedrete che andrà a ruba! Provate anche voi questa fantastica cheesecake senza cottura e scriveteci poi nei commenti com’è andata!

