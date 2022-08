Cheesecake di biscotti Ringo, la torta estiva più buona e veloce che c’è senza cottura. Facilissima e pronta in 10 minuti

La cheesecake senza cottura è un dolce adatto per le calde giornate estive, per soddisfare quella particolare voglia di dolce, ma non si ha voglia di accendere il forno. Un dolce che potete preparare con largo anticipo. La chesecake è un dolce che si presta bene ad infinite preparazioni, dando sfogo alla vostra fantasia. La ricetta che di seguito andrò a descrivere preparerò una cheesecake farcita con biscotti ringo, ma potete tranquillamente sostituirli con gli oreo oppure con altri di vostro gusto. LEGGI LE ALTRE RICETTE DI DOLCI

Ingredienti:

per la base:

200 gr di ringo

60 gr di burro

Per farcire:

250 gr di mascarpone

200 gr di panna da montare (fredda)

50 gr di zucchero a velo

3 fogli di di gelatina

20 gr di latte

10 ringo

Per decorare:

5 Ringo

Procedimento:

Per preparare la cheescake ringo,

tritate i biscotti, potete eseguire questa operazione con un mixer, se preferite una base molto fine, oppure più grossolanamente, mettendo i biscotti in un sacchetto di plastica, e tritarli grossolanamente con l’aiuto di un mattarello. Mettete i biscotti tritati in una ciotola, unite il burro fuso e mescolate bene.

Rivestite uno stampo circolare di 20cm con la carta forno, versate i biscotti sulla base, e livellate con l’aiuto del dorso di un cucchiaio.

Mettete a riposare in frigorifero per trenta minuti. mettete i fogli di gelatina a bagno in acqua fredda, per dieci minuti.

Nel frattempo amalgamate il mascarpone con lo zucchero a velo.

Trascorsi dieci minuti, riscaldate il latte, strizzate bene i fogli di gelatina, e scioglieteli nel latte caldo.

Unite e amalgamate il latte al mascarpone.

montate la panna, unitela delicatamente al mascarpone, infine unite i biscotti ringo sbriciolati.

Versate il composto sulla base di biscotti, livellate con una spatola. Mettete in frigo almeno tre ore, meglio se la preparate la sera prima. Prima di servire decorate con i biscotti ringo, e servite a fette.

Provate anche la cheesecake con i biscotti oreo…!!!!

Cheesecake di biscotti Ringo, la torta estiva più buona e veloce che c’è senza cottura. Facilissima e pronta in 10 minuti scritto su Più Ricette da Michele.