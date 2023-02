La cheesecake giapponese è un dolce molto amato da grandi e piccoli in quanto è soffice e morbida come una nuvola, oltre ad essere golosa e deliziosa, soprattutto con l’aggiunta di nutella. Viene chiamata anche ‘Japanese cotton cheesecake’ proprio perché a fine cottura risulta essere alta ma estremamente soffice come un batuffolo ci cotone. Servono […]

Cheesecake giapponese, la torta più alta e soffice che esista. Sembra una nuvola, si scioglie in bocca e riesce sempre scritto su Più Ricette da Imma.

valipomponi