Cheesecake salata di ricotta con spinaci pinoli | buonissima

Cheesecake salata di ricotta con spinaci e pinoli , ottima in ogni circostanza anche come piatto unico, da leccarsi i baffi.

Cheesecake salata di ricotta con spinaci pinoli

Avete voglia di preparare qualcosa di sfizioso e saporito? Ecco la cheesecake salata con ricotta spinaci e pinoli, la basa é composta da buonissimi taralli, ma portate sostituirli anche con dei crackers, la la farcia è composta di avvolgente e cremosa ricotta affumicata profumata al basilico e spinaci, il tutto arricchito da una nota croccante di pinoli, un trionfo di profumi e sapori che senza dubbio lascerà i vostri commensali stupefatti! Un ottima idea anche servita come monoporzioni, perfetta per una cenetta sfiziosa come piatto unico oppure per aperitivo, insomma buonissima e irresistibile in ogni circostanza. Dunque mettiamoci all’opera e prepariamo tutto l’occorrente per realizzare questa ricetta insieme per fare un figurone in tavola.

Tempi di cottura: 40 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Ingredienti 6 porzioni

Per la base

300 g di taralli

150 g di burro

Per la farcia

300 g di ricotta affumicata

20 foglie di basilico

200 g di spinaci

1 spicchio di aglio

50 g di pinoli

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Preparazione della cheesecake salata di ricotta con spinaci e pinoli

Per realizzare la cheesecake salata, per prima cosa iniziate sbriciolando con le mani I taralli, versateli all’interno di un mixer e tritate fino ad ottenere una polvere abbastanza sottile, versatela in una ciotola e unite il burro che avrete fuso al microonde per il tempo necessario, amalgamate con una spatola e successivamente versate il composto all’interno di uno stampo a cerniera di 26 cm, appiattite il fondo con il dorso di un cucchiaio oppure la base di un bicchiere, fatto ciò mettete in frigo per 30 minuti ad assestarsi.

burro

Nel frattempo, pulite gli spinaci eliminando le foglie danneggiate, sciacquate con abbondante acqua correte in modo da eliminare eventuali residui di terreno, poi prendete una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, una volta imbiondito aggiungete gli spinaci e fateli appassire con coperchio per 10 minuti, dopodiché condite con il sale e il pinoli, mescolate e tenete da parte.

spinaci freschi (3)

Ammorbidite la ricotta affumicata con una frusta manuale, mescolate in modo da renderla cremosa , insaporite con sale e pepe e versate una metà degli spinaci che andrete a frullare al minipimer insieme a 10 foglie di basilico fresco spezzettato con le mani, amalgamate gli ingredienti con una spatola in modo da fonderli per bene, adesso riprendete la base dal frigo e fate un frigo strato con il composto appena preparato e al centro farcite con i restanti spinaci e foglie di basilico, coprite con ulteriore composto, livellate e riponete in frigo almeno 1 oretta prima di servire. Buon appetito.

