Chef de Bangladesh que participou de programa de culinária no interior de SP destaca diferenças entre os países: ‘Mais tempero’

Hasan Khan preparou um prato típico do país de origem para exibição na 10ª edição do programa “Sabores do Mundo” de uma universidade de Marília. Para o imigrante que vive há três anos na cidade, a comida brasileira é mais temperada. Vivendo há 3 anos em Marília, Hasan veio para cidade com intuito de trabalhar no comércio

Hasan Khan /Arquivo pessoal

O imigrante de Bangladesh, que há três anos vive em Marília, no interior de SP, e que preparou um prato típico do país de origem para exibição na 10ª edição do programa “Sabores do Mundo”, enumerou as principais diferenças culturais que sentiu desde que veio morar no Brasil.

Ao g1, o microempresário Hasan Khan, de 30 anos, disse que se acostumou com Marília, apesar de sentir falta da cultura de seu país, bem como de seus parentes. A cidade do interior de SP está a 15.957 km de distância de Dhaka, capital de Bangladesh, cidade em que o chef de cozinha nasceu.

Mas, não somente terra e mar separam as cidades. A religião, as roupas, o tempero da comida e as festas foram elencados por ele para exemplificar as principais divergências entre os países que, de certa forma, representaram obstáculos na adaptação de sua nova vida.

Marília está a 15.957 km de distância de Dakha, cidade em que o chef de cozinha Hasan Khan nasceu

Google Maps /Reprodução

Preparos à base de arroz, peixe e vegetais são dominantes na tradicional cozinha de Bangladesh, assim como o prato que Hasan cozinhou durante o programa, gravado no dia 21 de março, no campus da Universidade de Marília (Unimar).

Conforme a Unimar, o projeto “Sabores do Mundo”, que faz parte da universidade, tem como objetivo aproximar a comunidade das diferentes culturas, compartilhando receitas de pratos típicos. Para isso, a cada episódio recebe um imigrante ou refugiado para contar a sua história e curiosidades.

Há três anos em Marília (SP), imigrante da Ásia prepara prato típico de sua região em gravação de programa

Prefeitura de Marília/Divulgação

Na ocasião, o chef convidado preparou o “chicken biryane”, que é um arroz elaborado com frango e especiarias. A iguaria é tradicionalmente servida em festas religiosas realizadas após o jejum. Hassan também serviu uma típica sobremesa, conhecida como “shewa”, que é uma mistura de leite, leite condensado e um flocado consumido em Bangladesh.

“Gosto de fazer comida. Sempre fiz comida dentro de casa para as pessoas. A cultura é diferente, a comida do Brasil é mais temperada”, comenta.

Chef Hasan Khan convidado do programa culinário preparou o “chicken biryane”, que é um arroz elaborado com frango e especiarias

Licious /Reprodução

Segundo Hasan, Bangladesh apresenta uma forte influência religiosa que se manifesta nos costumes e tradições. O islamismo é a religião que possui o maior número de féis, com cerca de 90% da população adepta, seguido do hinduísmo e do budismo.

O chef de cozinha já havia “pisado” em solo brasileiro em 2011, quando veio para estudar. Em 2020 retornou com o intuito de trabalhar com o comércio. Dados da Confederação Sindical Internacional (CSI) apontam que Bangladesh está no topo dos dez piores países para os trabalhadores em 2022, enquanto o Brasil aparece em terceiro lugar.

Há três anos em Marília, imigrante da Ásia prepara prato típico de sua região em gravação de programa

Prefeitura de Marília /Divulgação

Ao contrário de Marília, que possui cerca de 240 mil habitantes, Dhaka possui mais de 5 milhões de habitantes. Conforme ele reforçou, apesar de já ter morado em grandes cidades, prefere as menores.

“Gosto muito daqui, as pessoas de Marília me receberam muito bem. Inclusive, prefiro cidades pequenas, já morei em São Paulo, Belo Horizonte, mas gosto de cidades mais calmas. Cheguei aqui para tocar o comércio e meu plano futuro é comprar meu apartamento.”

*Sob a supervisão de Mariana Bonora

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi