Cheia do Rio Paraíba do Sul prejudica abastecimento de água em Barra do Piraí

Grande volume de lixo, que desce pelo rio, dificulta a captação de água e o bombeamento para as estações de tratamento. Cheia do Rio Paraíba do Sul em Barra do Piraí

Divulgação/Prefeitura de Barra do Piraí

A cheia do Rio Paraíba do Sul está afetando o abastecimento de água em alguns bairros de Barra do Piraí (RJ) neste sábado (25).

Segundo a prefeitura, com a cheia, o volume de lixo que desce pelo rio é maior, o que dificulta a captação de água e o bombeamento para as estações de tratamento.

O problema está afetando o fornecimento de água nos bairros Areal, Boa Sorte, Cantão, parte da Vargem Grande e Maracanã.

A prefeitura recomenda que os moradores economizem água até que a situação seja normalizada.

199 inoperante

A Defesa Civil informou que o telefone emergencial 199 está inoperante. Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com o órgão pelo número (24) 2444-5750.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200