Cheia do Rio São Francisco deixa indígenas ilhados em Sergipe

Para chegar ou sair da comunidade, eles precisam fazer travessia arriscada. Indígenas fazem travessia perigosa pelo Velho Chico em Sergipe (SE).

Dany Xokó – moradora da Aldeia Xokó

Indígenas da Aldeia Xokó, no município de Porto da Folha, estão enfrentando dificuldades pra chegar e sair da comunidade, que fica na Ilha de São Pedro, Sertão de Sergipe. Segundo os moradores, com o aumento do nível do Rio São Francisco, após a abertura das comportas do Usina Hidrelétrica de Xingó, o acesso por uma estrada de terra foi coberto pela água. Eles denunciam que o transporte está sendo feito de forma improvisada e arriscada, inclusive, para levar pacientes a atendimentos de saúde.

“Nossa comunidade está ilhada devido ao rio, precisamos de barco para sair da comunidade hoje e não dispomos de nenhuma embarcação adequada para fazer o transporte desses pacientes. A única coisa que contamos são com embarcações pequenas e ruins. Nós estamos correndo risco de acontecer um acidente, uma tragédia”, disse.

Os indígenas disseram que as lanchas que fazem o transporte em situações de cheia estão quebradas e paradas há cerca de três anos. Já os carros que levam os pacientes para atendimento médico não conseguem acessar à aldeia e precisam aguardar do outro lado do rio.

“A situação está grave agora. O rio encheu e a gente não tem transporte adequado no momento”, lamentou.

O que dizem os envolvidos

O representante do Distrito Sanitário Especial Indígena de Sergipe e Alagoas, Ronaldo Pereira da Silva, disse que o acesso à aldeia é de responsabilidade do município de Porto da Folha e que a abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Xingó foi comunicada com antecedência ao prefeito pela Defesa Civil, mas que providências não foram adotadas.

Também falamos com o representante da fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Josinaldo Ribeiro, que disse ter conversado com a Defesa Civil e que essa demanda foi passada para o município de Porto da Folha pra que providenciasse, em caráter emergencial, a contratação de uma embarcação pra ficar à disposição dos indígenas. Ele falou ainda que entrou em contato com a prefeitura informando que, se o problema não fosse corrigido, iria acionar o Ministério Público Federal (MPF) em Sergipe. Segundo Josinaldo, hoje um representante do município entrou em contato com ele pra garantir que essa questão vai ser resolvida.

O g1 tentou ouvir representantes da prefeitura de Porto da Folha, mas as ligações não foram atendidas.

Vittorio Ferla