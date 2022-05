“Cherosene” il nuovo singolo di Sanga

Dal 6 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Cherosene” (Platinum Label), il nuovo singolo di Sanga, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dall’ 8 aprile.

“Cherosene” racconta la rabbia e il rimorso per una delusione d’amore. A ritmo di basso e batterie, Sanga racconta, come cita nel ritornello “da domani io non ci sarò, hai toccato proprio il fondo”, la sua decisione di non voler più nessun tipo di rapporto con questa persona. La creazione artistica della canzone è caratterizzata da un ambiente giocoso e spensierato, dove la direzione artistica del Producer Seck, aiuta il giovanissimo artista ad esprimersi nel migliore dei modi attraverso la sua passione musicale; la produzione è stata curata da Biava.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La delusione amorosa è come fuoco e cherosene, la perfetta similitudine per descrivere un cuore spezzato”.

Nel video di “Cherosene” sono presenti tre simboli che indicano come il cantante ha affrontato un periodo buio: l’alcool che rappresenta l’infiammabilità dei suoi sentimenti, i fiori che indicano il suo carattere dolce e genuino e la chitarra per simboleggiare la sua passione musicale. Il set fotografico e l’alternanza tra recitazione triste e agitata mostrano come attraverso la musica Sanga riesce ad esprimere le sue emozioni.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/sLU-ZkzG8aU

Ascolta ora il brano

Biografia

Davide scrive e studia fin da piccolino, suo nonno è un musicista. Dopo qualche uscita da solista ha iniziato a collaborare con il Producer Harley e con la direzione artistica del Producer Seck, iniziando così un percorso con tutta la realtà della Platinum Label. A soli 17 anni canta e scrive brani già con una forte personalità, come la canzone “Tutto nero”.

Instagram