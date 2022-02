Chi calunnia e chi cancella molte volte hanno la stessa Faccia: un chiarimento dall’esperto Cristian Nardi

Chi calunnia e chi cancella molte volte hanno la stessa Faccia ? no secondo Cristian Nardi il fondatore di Privacy Garantita Riporta un articolo del NYT dove per valutare l’impatto della calunnia, abbiamo scritto un programma software per scaricare ogni post da una dozzina dei siti di denuncia più attivi: più di 150.000 post circa 47.000 persone. Quindi abbiamo creato un web crawler che ha cercato su Google e Bing migliaia di persone che erano state attaccate.

Per circa un terzo delle persone, i brutti post sono apparsi nelle prime pagine dei risultati. Per più della metà, i siti di lamentele si sono mostrati in cima ai risultati delle loro immagini.

Questi erano i risultati dell’immagine di Google per ” aaron krolik nyc .”

Nota: alcuni risultati delle immagini sono stati sfocati per motivi di privacy.

A volte i motori di ricerca fanno un passo in più rispetto al semplice elenco di collegamenti; mostrano quelle che considerano le frasi più rilevanti su ciò che stai cercando.

Una donna in Ohio è stata oggetto di così tanti post negativi che Bing ha dichiarato in grassetto nella parte superiore dei suoi risultati di ricerca che “è una bugiarda e una traditrice” – allo stesso modo in cui afferma che Barack Obama era il 44° presidente degli Stati Uniti Stati. Per circa 500 delle 6.000 persone che abbiamo cercato, Google ha suggerito di aggiungere la frase “imbroglione” alla ricerca dei loro nomi.

Le affermazioni non verificate sono su siti oscuri e dall’aspetto ridicolo, ma i motori di ricerca danno loro una patina di credibilità. I post di Cheerboard.com vengono visualizzati nei risultati di Google insieme alle pagine Facebook e ai profili LinkedIn o, nel mio caso, agli articoli del New York Times.

Sarebbe già abbastanza grave per le persone la cui reputazione è stata devastata. Ma il problema è tanto peggiore perché è così difficile da risolvere. E ciò è in gran parte dovuto alla relazione segreta e simbiotica tra coloro che facilitano la calunnia e coloro che vengono pagati per rimuoverla.

2: La diffusione

I post che ho creato presentavano un selfie imbarazzante e mi descrivevano come un “perdente che farà di tutto per attirare l’attenzione”. Abbiamo pubblicato una versione dello stesso insulto su cinque siti di lamentele. Ogni selfie includeva una filigrana unica che ci permetteva di rintracciarlo se si fosse presentato in un posto nuovo. Per un’immagine pubblicata su Cheerboard.com , ad esempio, abbiamo nascosto il nome del dominio e la data nel codice del file.

# Aaron Krolik | New York | New York ## Aaron Krolik è un perdente completo. Farà QUALSIASI COSA per l’attenzione. NULLA. Aaron Krolik. New York. New York testo filigrana:cheaterboard.com 1.29.21 — converti -dimensioni 450×200 -sfondo nessuno -fill white -centro di gravità didascalia:”BUSTED” -shade 600×100 WATERMARK_FILE.png composito -dissolve 50% -centro di gravità WATERMARK_FILE.png aaron.jpg aaronbusted.jpg converti aaronbusted.jpg -strip aaronbusted.jpg exiftool aaronbusted.jpg Inserito: 14:40 est

I post si sono diffusi rapidamente. Nel giro di due ore, quello di Cheeaterboard era apparso su FoulSpeakers.com. Entro un mese, i cinque post originali avevano generato 21 copie su 15 siti.

Che senso aveva copiare i post? Un grande indizio sono stati gli annunci che sono apparsi accanto a loro, offrendo aiuto per rimuovere i contenuti che danneggiano la reputazione.

Il post su FoulSpeakers.com presentava questo annuncio per la gestione della reputazione.

Nota: alcune informazioni identificative e volgarità sono state oscurate.

Abbiamo contattato tutti i siti che hanno copiato i post originali. Solo due hanno risposto e solo una persona ha acconsentito a un’intervista: Cyrus Sullivan, che gestisce FoulSpeakers.com.

Il signor Sullivan, 37 anni, di Portland, Oregon, opera nel settore dei siti di reclamo dal 2008, quando ha avviato STDCarriers.com. È stato ispirato dalla sua stessa esperienza; durante il suo ultimo anno all’Università dell’Oregon, ha detto, ha fatto sesso con una donna che tardivamente gli ha detto di avere l’herpes.

“Pensavo che ci dovesse essere un modo per avvertire le persone di qualcosa del genere”, ha detto Sullivan. STDCarriers.com consente alle persone di pubblicare in forma anonima informazioni non verificate su persone che hanno affermato di avere malattie sessualmente trasmissibili.

Il signor Sullivan ha detto di non aver fatto molti soldi fino al 2012, quando STDCarriers.com ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Anderson Cooper ha tenuto un talk show diurno in quel momento e ha fatto un segmento in cui ha spogliato il signor Sullivan e altri che gestivano siti di reclami. Il traffico web del signor Sullivan è aumentato vertiginosamente e presto i post hanno invaso il sito.

Dopo un paio di periodi in prigione, tra le altre cose, è stato condannato per aver inviato minacce di morte a una donna e per aver lanciato Sriracha Doritos in faccia agli agenti di polizia, “usando la polvere piccante come arma, come lo spray al peperoncino”, secondo una dichiarazione in tribunale: ha avviato FoulSpeakers.com nel 2018. Si è presentato come “un motore di ricerca per discorsi volgari e un archivio web” che catturava cose orribili scritte su persone su altri siti, come il mio post su Cheeaterboard.com.

Il signor Sullivan ci ha detto che copiare i contenuti era un ottimo modo per attirare le persone sui suoi siti. (Ha detto che non si sentiva in colpa per aver diffuso calunnie non verificate. “Insegna ai bambini a non parlare con estranei, poi insegna loro a non credere a ciò che leggono su Internet”, ha detto.)

Ma c’era anche un incentivo finanziario. Il signor Sullivan aveva avviato un servizio di gestione della reputazione per aiutare le persone a far rimuovere “informazioni indesiderabili” su se stesse dai risultati dei motori di ricerca. Il “pacchetto oro” costa $ 699,99. Per quei clienti, il signor Sullivan avrebbe alterato il codice del computer alla base dei post offensivi, ordinando ai motori di ricerca di ignorarli.

3: Lo scassinatore

Alcune società di gestione della reputazione utilizzano tattiche contraddittorie per far rimuovere i post. Ma i rapporti più intimi sono la norma.

Ad esempio, gli annunci di 247Removal.com vengono visualizzati su una dozzina di importanti siti Web di lamentele e sono stati allegati ad alcuni dei post su di me. La proprietaria di 247Removal è Heidi Glosser, 38 anni. Ha detto che non sapeva come fossero finite le sue pubblicità su quei siti.

La signora Glosser addebita $ 750 o più per la rimozione del post, il che ammonta a migliaia di dollari per la maggior parte dei suoi clienti. Per rimuovere i post, ha detto, spesso paga una “commissione amministrativa” al webmaster del sito di lamentele. Le abbiamo chiesto se si trattasse di un’estorsione. “Non posso davvero darti una risposta diretta”, ha detto.

Nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google della signora Glosser c’è un collegamento a una sentenza del tribunale relativa alla sua condanna del 2003 per furto con scasso e scasso. “Non è correlato a me”, ha detto. Ci ha esortato a fare un controllo dei precedenti su di lei, che ha confermato il suo coinvolgimento.

La signora Glosser ha affermato di aver deciso di cercare di aiutare le persone a migliorare la propria reputazione online nel 2018, dopo aver visto un documentario di 11 minuti sul revenge porn. Il film era incentrato su Scott Breitenstein, un ex idraulico che gestiva siti che ospitavano foto di nudo di persone pubblicate senza il loro consenso.

I siti controllati dal signor Breitenstein erano anche luoghi di accusa non verificate su imbroglioni, truffe, predatori, deadbeat e “potenziali clienti”. Dopo l’uscita del documentario, il signor Breitenstein ha detto ai partner commerciali di aver venduto i suoi siti web. Non ha risposto alle richieste di commento.

La signora Glosser ha detto che il suo obiettivo era assistere le vittime del signor Breitenstein e dei suoi simili.

La signora Glosser viveva vicino al signor Breitenstein a Dayton, Ohio. Ha detto che era una coincidenza. “Dayton non è così piccola come tutti pensano che sia”, ha detto. Ha detto che non conosce il signor Breitenstein.

Perché, allora, la signora Glosser e la sua defunta moglie erano amichevoli con i membri della famiglia Breitenstein su Facebook?

La signora Glosser non direbbe.

4. Autografo di Marilyn Monroe

Abbiamo notato che lo stesso annuncio continuava ad apparire sui post proliferanti su di me un perdente. Era un semplice annuncio di testo per qualcosa chiamato RepZe.com: “Rimuovi i contenuti dei siti degli imbroglioni”.

La maggior parte degli annunci della barra laterale sono programmatici. Ciò significa che sono serviti da una rete pubblicitaria senza il coinvolgimento delle persone che gestiscono un sito e cambiano ogni volta che visiti. Non era il caso qui. Gli annunci RepZe erano dispositivi permanenti, scritti nella codifica dei siti web.

Quando il Kashmir ha chiamato RepZe, una donna che si identificava come Sofia si è rifiutata di rispondere alle domande e ha detto di inviare un’e-mail all’azienda. Nessuno ha risposto alle email.

Quando ho contattato RepZe tramite un modulo sul suo sito per chiedere di rimuovere uno dei post su di me, Sofia mi ha chiamato. Ha detto che per $ 1.500 il post sarebbe stato rimosso entro 24 ore. La rimozione sarebbe arrivata con una “garanzia a vita”, ha detto.

Mi ha incoraggiato ad agire in fretta. “Non voglio spaventarti, ma questi post possono diffondersi”, ha avvertito.

A questo punto, abbiamo pensato che quando qualcuno ha pagato un’azienda come RepZe per rimuovere un post, RepZe ha quindi pagato il sito di reclamo per eliminarlo. Ma la nostra comprensione si è rivelata nel migliore dei casi incompleta.

RepZe afferma di avere sede in un sobborgo di Denver. Ma la società non è registrata per affari in Colorado.

L’indirizzo sul suo sito Web appartiene a Anytime Mailbox, che addebita $ 9,99 al mese per creare l’aspetto di un ufficio, accettare la posta per conto di qualcuno e quindi scansionarla e caricarla su un’app sicura. (L’amministratore delegato di Anytime, Matt Going, ha detto che non poteva rispondere alle domande su RepZe, tranne per dire che non era più un cliente.)

Le tre persone elencate come dipendenti di RepZe hanno scarse presenze online e sembrano non esistere. Una pagina del sito web include un messaggio dell’amministratore delegato di RepZe, identificato come “Mr. Il signor Moore. In fondo al messaggio c’è quella che sembra essere la sua firma. A un esame più attento, è l’autografo di Marilyn Monroe.

RepZe ha video promozionali su YouTube . Le persone nei video, compresi quelli che affermano di essere dipendenti o clienti, sono attori pagati. (Li abbiamo identificati su un sito freelance, Fiverr, dove hanno addebitato solo $ 25 per apparire nei video.)

Questo video presentava “Matt di RepZe”.

Questa è la bobina promozionale per l’attore che ha interpretato “Matt”.

Abbiamo rintracciato i clienti effettivi di RepZe. Tutti hanno trasmesso la stessa storia di base. Avevano assunto l’azienda per rimuovere i post negativi su di loro, cosa che ha fatto rapidamente. Ma poi RepZe avrebbe minacciato che, in assenza di un rapido pagamento delle migliaia di dollari che i clienti avevano accettato di pagare, i post sarebbero ricomparsi e si sarebbero moltiplicati.

“Il contenuto verrà ripristinato”, ha scritto un rappresentante di RepZe in un messaggio di testo a un cliente, che ha pubblicato screenshot dello scambio su Facebook . “Stiamo cercando di aiutare. Stai cercando di farmi incazzare”.

Poi, mesi dopo, i post sarebbero ricomparsi.

Un cliente scontento ha creato RepZeFraud.com con lo pseudonimo di Greg Saint. Ha detto di aver pagato a RepZe $ 4.000 nel 2019 per rimuovere due post negativi. Mesi dopo, ha detto, le copie dei post hanno iniziato a riapparire online e sospettava che RepZe fosse responsabile. Ha creato RepZeFraud.com per esporre la persona che pensava fosse davvero dietro il servizio: uno sviluppatore web di 28 anni in India, Vikram Parmar.

5. Un indizio nei metadati

Avevamo sentito per la prima volta il nome del signor Parmar mesi prima, da uno sviluppatore di software californiano, Aaron Greenspan.

Il signor Greenspan gestisce PlainSite.org, che pubblica documenti giudiziari e quindi rende più facile trovare i precedenti penali delle persone. Ha detto che una di quelle persone, un assassino condannato, aveva cercato di distruggere la sua reputazione online e quella della sua famiglia.

Il signor Greenspan avrebbe potuto pagare per rimuovere i posti, ma non gli piaceva l’idea del riscatto. Invece, ha deciso di smascherare chiunque ci fosse dietro i siti e le società di gestione della reputazione. Questo era più facile a dirsi che a farsi.

“Non sai dove sia, chi lo gestisce, chi lo ospita”, ha detto. “È così che eludono qualsiasi responsabilità.”

I siti Web utilizzano i cosiddetti servizi di proxy per la privacy per nascondere chi li possiede e dove sono ospitati. Il signor Greenspan ha setacciato gli indizi digitali e ha rintracciato le cause legali che coinvolgono i siti – che ha iniziato a catalogare su PlainSite – per mappare il settore. Ha concluso che molti siti sembravano essere di proprietà di una piccola manciata di persone. Ogni volta che entrava in contatto con uno di loro, quella persona lo indicava ad altre persone e diceva che erano i veri cattivi attori.

Il signor Greenspan si è messo in contatto con RepZe, che aveva annunci pubblicitari accanto a molti dei post che lo attaccavano. Ha finto di essere un cliente interessato. RepZe gli ha dato una citazione di $ 14.800 per rimuovere 17 post. La società ha inviato un contratto. Il signor Greenspan ha esaminato i metadati del documento e ha trovato “Vikram Parmar” elencato come autore.

Nome del file: Contratto di rimozione dei contenuti negativi con Aaron.docx.pdf Tipo di documento: documento PDF Dimensione del file: 400 KB (400.325 byte) Versione PDF: 1.7 Conteggio pagine: 4 Dimensioni della pagina: 8,5 x 14 pollici Titolo: – Autore: Vikram Parmar Argomento: – Produttore PDF: Microsoft® Word per Office 365 Creatore del contenuto: Microsoft® Word per Office 365 Data di creazione: 2 aprile 2019 alle 13:25 Data di modifica: 2 aprile 2019 alle 13:25

Una rapida ricerca su Google ha rivelato che il signor Parmar ha subito accuse penali. Nel 2014, aveva creato un sito Web falso che addebitava alle persone denaro per fare domanda per lavori inesistenti presso il Central Bureau of Investigation indiano. I pubblici ministeri di Nuova Delhi hanno accusato lui e un collaboratore di associazione a delinquere. (Il signor Parmar ha affermato che un “cliente senza scrupoli” lo aveva assunto per creare quello che pensava fosse un sito Web legittimo. Il caso è pendente.)

Il signor Greenspan ha inviato al signor Parmar un messaggio su Skype nel settembre 2019. Hanno iniziato a chattare. (Il signor Greenspan ci ha mostrato gli screenshot delle chat.) Ha chiesto al signor Parmar di eliminare gratuitamente i post su di lui. Il signor Parmar ne ha rimosso uno, su DirtyScam.com, e quindi la loro conversazione è diventata più amichevole.

Il signor Parmar si è lamentato con il signor Greenspan dell’avidità dei proprietari di altri siti di denuncia. Uno di loro era un ragazzo dell’Ohio di nome Scott Breitenstein, che secondo il signor Parmar possedeva centinaia di siti che rubavano contenuti originali da quelli “legittimi”.

Il signor Parmar ha detto al signor Greenspan che aveva dovuto pagare il signor Breitenstein per far rimuovere i post di copione. Ha detto che il signor Breitenstein gli aveva ordinato di inviare assegni a un’altra persona. Il suo nome era Heidi Glosser.

6. Uno dei Signori

Abbiamo raggiunto il signor Parmar via Skype a febbraio. Era in vacanza nella località balneare indiana di Goa. Abbiamo detto che stavamo lavorando a un articolo sull’industria della gestione della reputazione. Ha negato il coinvolgimento, dicendo che era “un costruttore di immobili e che stava anche lavorando ad alcuni progetti governativi”.

Quindi abbiamo esposto ciò che sapevamo.

Avevamo collegato il signor Parmar non solo a RepZe, ma anche a un altro servizio di pulizia, RemoveReports.com. Inoltre, abbiamo scoperto che era coinvolto con ReportCheater.com, WebActivism.com, WtfCheater.com, RealtorScam.com e DirtyScam.com. Tutti sono stati elencati da RepZe o RemoveReports come luoghi da cui potevano rimuovere il contenuto.

Almeno uno dei siti era stato registrato a nome del Sig. Parmar . Altri erano legati a lui in modi diversi. Alcuni hanno lo stesso account pubblicitario di Google; alcuni condividono indirizzi IP; alcuni erano stati registrati all’indirizzo email del Sig. Parmar.

Nome del dominio: REALTORSCAM.COM ID dominio del registro: 2094816991_DOMAIN_COM-VRSN Registrar Server WHOIS: Whois.bigrock.com URL del registrante: http://www.bigrock.com Data aggiornata: 2019-03-10T12:57:06Z Data di creazione: 2017-02-02T04:02:28Z Data di scadenza della registrazione del registrar: 2021-02-02T04:02:28Z Cancelliere: BigRock Solutions Ltd. ID Registrar IANA: 1495 Stato del dominio: clientTransferProhibited https://icann.org/epp #clientTransferProhibited ID registrante del registro: Non disponibile dal registro Nome del registrante: vikram parmar Organizzazione dichiarante: – Via del registrante: ahmedabad Città dichiarante: Ahmedabad Stato/Provincia registrante: Altro Codice postale del registrante: 382424 Paese registrante: IN

In altre parole, sembrava che il signor Parmar gestisse siti che producevano diffamazione e gestisse siti che facevano soldi rimuovendo quella calunnia.

Il signor Parmar sembrava a disagio. Ha detto che chiunque può usare l’indirizzo email di qualcun altro per registrare un sito. Poi ha ammesso di aver svolto un lavoro di gestione della reputazione. Poi ha chiesto che il suo nome non fosse usato in questo articolo. Poi ha suggerito altre persone del settore su cui dovremmo indagare al suo posto. (L’elenco includeva il signor Breitenstein e la signora Glosser.)

“Sei abbastanza preciso, ma prendi di mira una persona sbagliata”, ha scritto in un messaggio su Skype. “Sono solo un mediatore”, ha aggiunto. “Io sono uno dei gentiluomini.”

Il signor Parmar è riemerso ad aprile, circa 20 minuti dopo che abbiamo inviato un’e-mail a RepZe in cerca di commenti per questo articolo. Nei messaggi su Skype, ha affermato di non essere il proprietario dei siti di reclamo, ma di fornire loro servizi, incluso aiutarli a migliorare le loro prestazioni sui motori di ricerca.

Perché il suo indirizzo email e gli account pubblicitari di Google erano collegati ai siti di reclamo? Il signor Parmar non aveva una spiegazione coerente.

7. Il mio esperimento finisce

Tre mesi dopo l’inizio del mio esperimento, i risultati della mia ricerca ne stavano subendo le conseguenze. Bing ha consigliato di aggiungere “perdente” alla ricerca di “Aaron Krolik”. Quando hai cercato su Google il mio nome, Cheaters.news era in cima ai risultati delle immagini.

Nota: alcune informazioni identificative sono state oscurate.

Non c’è modo per me di eliminare i post che ho scritto; i siti di calunnia non lo consentono. Sulla base delle stime fornite dai servizi di rimozione, mi costerebbe circa $ 20.000 per rimuovere i post e anche in questo caso, potrebbero apparire più post al loro posto.

C’è un altro modo per ridurre l’impatto dei post. In determinate circostanze, Google rimuoverà i contenuti dannosi dai risultati di ricerca delle persone, inclusi i collegamenti a “siti con pratiche di rimozione di sfruttamento”. Se un sito addebita costi per la rimozione dei post, puoi chiedere a Google di non elencarlo.

Google non ha pubblicizzato ampiamente questa politica e poche vittime di diffamazione online sembrano consapevoli che è un’opzione. Ciò è in parte dovuto al fatto che quando utilizzi Google per ripulire i risultati di ricerca, la soluzione di Google è sepolta sotto gli annunci di servizi di gestione della reputazione come RepZe.

Alla fine ho trovato il modulo di Google . Ho presentato una richiesta di rimozione di un URL. “La tua email è stata inviata al nostro team”, mi ha detto Google.

Tre giorni dopo, ho ricevuto un’e-mail da Google che mi diceva che l’URL sarebbe stato rimosso dai miei risultati di ricerca. Più tardi quel giorno, non c’era più. Ho inviato gli altri 25 link. Sono stati rimossi anche loro, ma le immagini di siti di lamentele continuavano a riapparire nei miei risultati di ricerca.

Altre persone che hanno utilizzato il modulo di Google hanno riportato esperienze simili: funziona principalmente, ma è meno efficace per le immagini. E se hai un attaccante che non smette di scrivere post su di te, è quasi inutile. Resta la calunnia.

Il signor Parmar, un esperto autodefinito di come influenzare i risultati di ricerca, ha recentemente adottato misure per bruciare la propria reputazione. Più o meno nel periodo in cui abbiamo iniziato a cercare di contattarlo, gli articoli hanno iniziato ad apparire online lanciandolo in termini entusiastici.

Un pezzo è sgorgato sulla sua ” storia da ricchi a ricchi “. Un altro, su Freelancer.com , ha affermato che la sua attività di web marketing ha generato entrate per 2 milioni di dollari all’anno. Si dice che il signor Parmar abbia affermato di aver acquistato automobili per sé e per la sua famiglia.

“Vivo come un BOSS”, ha detto.