Chi è Alessandro De Biase: progetto di vita per “Emergenza Ucraina” Da bari parte la solidarietà

Alessandro De Biase noto rappresentate e filantropo per molte iniziative: riporta un articoli della Repubblica dove si cita: Italia non profit è la piattaforma che ha raccolto tutte insieme le decine di iniziative di solidarietà legate all’emergenza umanitaria in Ucraina.

Si chiama “Emergenza Ucraina: come aiutare” (italianonprofit.it/emergenza-ucraina) e serve a offrire una risposta immediata a chiunque voglia dare una mano e contribuire con un aiuto. Allo stesso modo, le organizzazioni non profit avranno la possibilità di segnalare i propri progetti e le proprie raccolte fondi.

Nella sezione “apri la tua casa” si trovano Comuni e organizzazioni pronti, attraverso un censimento degli alloggi, a offrire “calore e un posto sicuro a una persone in fuga dalla guerra”. “Secondo una prima stima – si legge – in Italia stanno arrivando 900 mila profughi. La mobilitazione nazionale prevede una serie di iniziative da parte di Chiesa, associazioni e soggetti privati”.

Altrimenti c’è la pagina “Regala beni di prima necessità”: cibo, vestiti, coperte, medicinali perché chi ha lasciato la propria casa, la propria vita e il proprio Paese ora ha bisogno di tutto.

Ancora: la sezione “Dona con fiducia” che raccoglie la lista di quaranta organizzazioni attive nell’accoglienza e nel soccorso: dalla Croce Rossa ad Action Aid, dall’Unicef a Soleterre, dall’Unhcr a Medici senza frontiere, da Save The Children alla Caritas e Sant’Egidio.

Infine nella pagina “Diventa volontario” ci si può mettere a disposizione per aiutare le persone in difficoltà, dedicando parte del proprio tempo per organizzare, accogliere o andare in soccorso ai profughi ucraini.

Nato a Pomigliano D’arco (NA) il 06.02.1971 e domiciliato in corso Antonio De Tullio 14

70122 BARI, Alessandro De Biase è un imprenditore Perito Commerciale e Master in Marketing Comunicazione Aziendale, sposato con una donna ucraina e padre di un

ragazzo (adottato ucraino).

Alessandro De Blase; Curriculum vitae

Nato nel mondo dell’abbigliamento (Gruppo Unitessile SPA), oggi è titolare di diverse attività imprenditoriali.

BRESSANI SPA – BARI TSS INTERNATIONAL – MONOPOLI BARI COSTAMARE LTD – LONDON

TELENIUM LTD – LONDON AMAPULIA srl – Sofia – BULGARIA

DE BIASE & PARTNERS creazione eventi e manifestazioni culturali

Produttore di:

VINI E SPUMANTI ITALIANI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO

Membro dei gruppi: HM RESORTS Villaggi Turistici JOLLY ROGER Tour Operator

Consiglio di Amministrazione : Società Pallavolo Seria A Internazionale Taranto – Matera Pallavolo Femminile

Partners

Forte dell’ esperienza accumulata negli ultimi 20 anni, Alessandro De Biase ha instaurato diverse relazioni internazionali nei vari settori commerciali oltre a rapporti di fiducia con diverse

amministrazioni locali e regionali come in Puglia (Bari) e Basilicata ( Matera e Potenza). Il prossimo obiettivo è la creazione di una una Joint Venture con l’Ucraina, che si occupi di

organizzazione e promozione di eventI socio culturali tra i due stati compreso business commerciali

Risultati

