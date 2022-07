Chi è Alessandro, il figlio nascosto di Pippo Baudo. “Nato da una relazione segreta con una famosissima sposata”. La verità scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Le condizioni di salute attuali di Pippo Baudo non sono delle migliori. È da parecchio infatti che non lo si vede in televisione. Nella scorsa edizione del GF VIP è stato spesso citato da Signorini e dall’ex moglie Katia Ricciarelli. Tutti pensavano infatti che sarebbe arrivato in studio ma non è stato così. I suoi problemi al ginocchio hanno preso il sopravvento. Nonostante ciò, il noto conduttore ha fatto sapere di voler stare accanto a suo figlio Alessandro, il ragazzo nato da una relazione segreta.

Le dichiarazioni del figlio Alessandro circa Pippo Baudo sono commoventi. L’uomo ha infatti dichiarato che nonostante gli 86 anni, Baudo è ancora forte e la sua voce si fa ancora sentire. Inoltre, Alessandro ha preso una bellissima decisione: quella di lasciare l’Australia che è il luogo nel quale è cresciuto. Si è infatti trasferito a Terni, vicino Roma, per poter stare il più vicino possibile a suo padre e per poter correre da lui in caso di bisogno. Il conduttore è assolutamente felice per la scelta di suo figlio, che ha apprezzato moltissimo. Il figlio di Pippo è stato tenuto segreto per diversi anni ma adesso la situazione si è decisamente ribaltata.

Alessandro Baudo è un musicista Jazz e ha sempre lavorato in questo ambito in Australia. Una volta trasferitosi in Italia ha dichiarato di voler proseguire per lo stesso cammino. Infatti, è già in contatto con un agente che dovrà procurargli degli agganci per un tour tutto italiano. Stando ai rumors, inoltre, dovrebbe anche partecipare a dei programmi televisivi. Il figlio di Pippo Baudo è nato nel 1964, da una relazione segreta con Mirella Adinolfi. In quel momento il noto presentatore era completamente single e non ancora sposato con Angela Lippi. Lo stesso non si può dire della Adinolfi, che stava invece vivendo un momento difficile con suo marito Tullio Formosa, dirigente Rai. Quelli erano anni difficili per chi voleva separarsi.

Non esistendo il divorzio in Italia, tutto fu tenuto abbastanza nascosto. Tullio Formosa, infatti, riconobbe il figlio come suo. Successivamente di trasferì in Canada e nel mentre la relazione tra Pippo e Mirella proseguì. Alessandro Baudo ha però dichiarato che in realtà dopo poco, sua madre tornò con Formosa e si trasferirono tutti in Canada e poi in Australia. È stato Tullio quindi a crescerlo e a fargli da padre, mentre Pippo Baudo si trovava in Italia ed era per Alessandro nient’altro che suo zio.

Solo all’età di 30 anni, è riuscito ad apprendere la verità. Nel 2000 arriva un test del Dna che conferma la vicenda e da quel momento Alessandro ha potuto adottare il cognome del suo vero padre. Nonostante il figlio segreto di Pippo Baudo si sia trasferito in Italia, ha comunque in programma di tornare spesso in Australia visto che lì ha sua mamma, i suoi figli ed i suoi nipoti.

Non è tutto: Alessandro ha anche un fratello, avuto da sua madre e Formosa. Pippo Baudo invece, oltre che di Alessandro, è anche padre di Tiziana, nata nel 1970. La donna è ormai sua manager e assistente. Insomma, nonostante la storia molto travagliata, Pippo Baudo può adesso godersi alla luce del sole tutti i suoi figli e nipoti, pronti a stargli accanto in un momento di salute per lui molto delicato. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

