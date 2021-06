Chi è Alexsandra Sedoni? volo anglosassone e bellezza Italina adatta a grandi ruoli cinematografici internazionale

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Ora ora come ora sono indirizzata su una strada ben precisa, cioè nel mondo moda/cinema, mi impegno e sono certa che tutto la dedizione che sto mettendo in queste occasioni che ho per emergere daranno i giusti compensi

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore, l’amore per me non è una cosa che si cerca o che si trova nella prima cosa che capita, l’amore lo si ritrova nella mamma che ti protegge in qualsiasi occasione, io l’amore l’ho trovato in due animano di 700kg, i miei cavalli, perché? Ora vi spiego bene: provate a chiudere gli occhi e immaginare di essere in una tempesta, si avvicina a te una luce così candida che ti tira fuori e ti porta in salvo, ogni volta che cadi ti rialza e ti fa aggrappare a lei, che non ha bisogno che ti parli per farti capire di quanto amore hai bisogno, è quel qualcosa che si crea tipo un filo rosso immaginato che ti lega a qualcosa o qualcuno, e non importa dove tu sia ti darà sempre la forza di vincere, che quando starai male penserai a lei e starai bene, quando penserai di mollare pensi a lei e ti ricredi. Per me l’amore è questo sostenersi, esserci, non aver bisogno di parlare per capirsi ma soprattuto ti fa sentire viva

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Artisticamente vorrei assomigliare a kendall Jenner, ha tutte le caratteristiche della modella perfetta

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Sto lavorando sul mio sogno di diventare attrice non solo per la fama ma per dare un messaggio positivo a chi mi guarda

COME sei nella vita privata?

Nella vita prima sono testarda, gioiosa, scherzosa ma soprattutto determinata: perché se voglio qualcosa la ottengo, perchè per me ogni giorno c’è una sfida nuova da vincere. Perché la più grande sfida la gioco con me stessa spingendomi a dare il meglio di me ogni giorno imparando dai miei errori, e la cosa che non smetterò mai di fare sarà di rialzarmi e di rinascere dalle mie ceneri!

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che capissero quanto io sia emotiva, ho molto sentimenti che si combinano fra loro e che vengono fuori, vorrei che capissero che ogni persona combatte una propria guerra. Ma la cosa principale, vorrei che capissero l’amore che provo verso i miei cavalli.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

È un po’ banale ma il ricordo a cui più sono legata è di quando avevo 12 anni e stavo gareggiando in finale nazionale con il mio cavallo, vinsi quella gara ! Prima a 12 anni avevo vinto una medaglia d’oro ero la più piccola! Vidi i miei emozionantissimi e io così tranquilla volevo solo il pupazzo che c’era in premio! Non pensavo alla vittoria ma quanto io sia ambiziosa volevo vincere per prendere il pupazzo!

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Si certo se una persona ha dei particolare che non gli piacciono! Che problema c’è! però ci deve essere un limite a tutto.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Sono state molto poche ma ho sempre contato sulla mia mamma lei è la mia roccia! Soprattutto quest’anno lei ha preso il covid ed è andata in ospedale intubata. Nonostante ciò appena riusciva e migliorava un pelo mi chiamava sempre per vedere come me la passavo in casa da sola lei ha combattuto per me! Che sapeva che stavo crollando! Lei è la mia forza!

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è diventare attrice e vedere la mia mamma fiera di me!