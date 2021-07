Chi è Andrea Turino, il fidanzato di Dayane Mello in vacanza con lei a Mykonos

Dayane Mello insieme ad Andrea Turino si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax tra le acque di Mykonos, isola della Grecia che fa da sfondo alla loro passione. Lui è un giovane imprenditore casertano, lo stesso apparso nelle foto di Chi che già lo scorso maggio li aveva pizzicati insieme tra abbracci e baci passionali. Il loro flirt sembra essersi tramutato in una romantica storia d’amore ed è esploso nel corso dell’estate che Dayane sta trascorrendo in dolce compagnia, senza dimenticare la piccola Sofia. La modella brasiliana, per la prima volta, si è mostrata su Instagram mentre bacia e augura il buon giorno al giovane Andrea.

Chi è Andrea Turino la nuova fiamma di Dayane Mello

Andrea Turino è un giovane imprenditore di Caserta che fa parte del gruppo di amici di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne vicina a Dayane. Insieme a loro Andrea era stato pizzicato anche durante un’altra vacanza sulla Costiera Amalfitana che il gruppo di amici si era concessa a fine maggio. “L’ha conquistata con un weekend sa sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte”, rivelava Chi pubblicando gli scatti bollenti. Al suo fianco Dayane avrebbe ritrovato la serenità, dopo i terribili lutti che hanno colpito la sua famiglia, dalla perdita del fratello Lucas mentre partecipava al Grande Fratello Vip, alla più recente morte della mamma che soffriva di tempo di cancro.

Dayane Mello: “Ho bisogno di un uomo”

La modella brasiliana d’altronde non ha mai nascosto la sua volontà di avere al suo fianco un nuovo con il quale ritrovare l’amore. Il flirt con il giovane Andrea era stato confermato e Dayane aveva chiarito la sua intenzione di godersi questo momento di gioia nella sua vita: “Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io per star bene devo avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva sotto di me. Ho bisogno di un uomo”, aveva confidato sulle pagine di chi. Quella con l’imprenditore è la prima frequentazione della modella dopo la storia d’amore con Stefano Sala, papà di Sofia, e il presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli.