Chi è Andy Jassy, il nuovo amministratore delegato di Amazon

Il successore di Jeff Bezos è in Amazon sin dal 1997. Ha guidato dal 2006 Amazon Web Services, unità dell’azienda che ha fatturato 45 miliardi di dollari l’anno scorso

Andy Jassy, ad di Amazon (foto ufficio stampa)

Un’azienda da 1.700 miliardi di dollari di valore di mercato, un fatturato da 386 miliardi di dollari nel 2020, con 1,3 milioni di dipendenti di cui 500mila assunti l’anno scorso per gestire centinaia di milioni di prodotti venduti in ecommerce, oltre ai servizi cloud e contenuti in streaming: sono solo alcuni numeri che tracciano il profilo di Amazon, guidata sin dal 1994 dal suo fondatore Jeff Bezos che oggi cede il timone della compagnia nelle mani di Andy Jassy, da 24 anni fidato collaboratore e amministratore delegato di Amazon Web Services, unità di cui è alla guida sin dal 2006, anno di lancio.

Gli esordi

E pensare che era iniziato (quasi) tutto con un colpo di remo di kayak in testa. Quello che Andy Jassy assestò in modo accidentale a Jeff Bezos, durante un evento aziendale. Erano gli anni Novanta e il neolaureato Jassy faceva parte della compagnia da poco. Uscito il venerdì dall’Harvard business school, il lunedì successivo era già in Amazon, senza alcuna idea di come sarebbe stato il suo lavoro in futuro. Nato 53 anni fa a Scarsdale nello stato di New York, si trasferì dall’altro lato del paese, a Seattle. In quel periodo Amazon trattava solo di libri (2,5 milioni di articoli) e preparava lo sbarco in borsa a 1,5 dollari ad azione, per un valore di 438 milioni. Oggi un’azione vale 3.510 dollari.

Anni decisivi, in cui già si gettavano le basi per quanto sta accadendo in questi mesi. Nel settembre 2000 Bezos fondava Blue Origin, che il 20 luglio lo porterà in orbita a bordo di un razzo, dando il via a una nuova era di viaggi spaziali. Jassy intanto diventava consulente tecnico di Bezos, seguendolo in ogni riunione. In quello stesso anno fu incaricato di valutare la possibilità che Amazon ospitasse servizi web per altre compagnie e siti internet. Era l’idea embrionale di Amazon Web Services. Il primo prodotto vide la luce nel 2006 e ha fatturato oltre 45,3 miliardi di dollari nel 2020, con l’obiettivo di raggiungere i 50 miliardi quest’anno.

Il boom del cloud

Alla guida di Aws, in questi 15 anni c’è sempre stato lui, Andy Jassy, partito con 57 collaboratori nel 2006. L’unità ha registrato un utile operativo per 13,5 miliardi di dollari nel 2020, occupando da sola un terzo del mercato globale nei servizi cloud. Il passaggio di mano alla guida di Amazon avviene ora in una data simbolica, per Bezos: il 5 luglio è il giorno in cui l’azienda è nata, 27 anni fa. Il fondatore resterà presidente esecutivo, con un ruolo determinante per le future decisioni irreversibili. Si occuperà di Amazon, per trasformarla nel “miglior datore di lavoro del mondo”, con un focus particolare sulla sicurezza dei dipendenti, ha dichiarato Bezos nella sua ultima lettera.

Le sfide future

La telemedicina e l’internet satellitare sono alcuni tra i nuovi progetti su cui la compagnia potrebbe puntare nei prossimi anni. Amazon Care telehealth prevede un team di clinici creato intorno alle esigenze di ciascuna famiglia e nella zona di Seattle già prevede visite a domicilio da parte di infermieri e consegna delle ricette, con assistenza 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Il progetto Kuiper, è invece in fase di allestimento e prevede di lanciare una costellazione di satelliti che fornirà connettività internet a banda larga per comunità difficilmente “illuminate” dal segnale. Jassy ha già espresso la volontà di accelerare l’impegno di Amazon in India, puntando a raccogliere 1 milione di merchant entro il 2025 sulla piattaforma ed erogare investimenti venture per 250 milioni di dollari in startup, soluzioni agricole e sanitarie.

Quello di Jassy viene descritto come uno stile di guida orientato alla cura del dettaglio e dall’indole moderata. Qualità che serviranno nel rapporto con autorità governative e di controllo. Amazon ha di recente chiesto di ricusare Lina Khan, nuovo capo dell’Antitrust americana che promette un giro di vite sulle big tech, mentre in Europa rischia una multa da 425 milioni di euro per violazioni Gdpr, l’Antitrust ha messo sotto la lente il suo doppio ruolo di merchant ed ecommerce e il Garante privacy vuole vederci chiaro sul trasferimento dati relativi ai servizi cloud.

Come nuova guida di Amazon, Jassy ha ricevuto 61mila azioni per un valore di 214 milioni di dollari, in aggiunta allo 0,02% di quote già in suo possesso per un valore di 300 milioni di dollari.