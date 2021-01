Chi è Anela dj: Per lei la musica è fatica, creatività, sofferenza ma anche soddisfazione ecco perché non smetterei mai suonarla

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? Facendo un bilancio della mia vita ad oggi posso dire di aver raggiunto quasi tutti gli obbiettivi che mi ero prefissata da ragazzina …Manca ancora qualcosa ma sto lavorando appunto per arrivare alla fine di quei traguardi che da piccola erano sogni…con questo non dico di essere arrivata alla fine dei miei obbiettivi ma posso iniziarne dei nuovi!!

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita? L’amore nella mia vita e stato fondamentale fin dalla mia adolescenza. ho sempre sostenuto che con l’amore avrei avuto modo di poter fare e dare molto di più in qualsiasi campo … infatti se ad oggi sono questa e proprio grazie all’amore che mi ha insegnato che nella vita per andare avanti ci vuole in primis PAZIENZA secondo AMBIZIONE e tre OBBIETTIVITA.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare? Non ho mai avuto modelle di riferimento sono sempre stata inspirata dal mio essere e da li ho sempre avuto l’ambizione di lavorare sul migliorarmi …

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso? Artisticamente sto lavorando su un paio di progetti musicali, uno concentrato su una produzione musicale techno con una cantante, l’altro sempre parlando di musica techno è un progetto con un musicista che suona jambè …

Come sei nella vita privata? Oddio non dovrei dirlo io come sono nella vita privata … Comunque sono una donna che non può in primis mancare in famiglia, per me è tutto e forse in questo sono anche un pò pesante, devo sapere sempre tutto, di tutti i componenti della famiglia… altra cosa importante per me sono gli amici… amo la compagnia organizzare feste e più c’è né meglio è…ma soprattutto sono e penso che traspare anche dai miei social una donna presente in famiglia.

Cosa vorresti che le persone capissero di te C’è poco da capire di me ho sempre ragionato con la mia di testa e fino ad oggi non mi ha delusa… solitamente le persone intelligenti valutano quando conoscono una persona se qualcuno si limita a farlo senza prima conoscere allora lì non sono io che devo fargli capire come sono

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata? Il ricordo che prevale in me della mia infanzia e credo sia poi divenuto stile di vita mio oggi, e il rapporto che mia mamma aveva con noi figli e mio padre … è sempre stata una madre attenta a tutto, ci seguiva a scuola come anche nella cura della personalità, nel rapporto con gli amici, nell’educazione con il rapporto della vita esterna…. ma anche il rapporto che avevamo tutti noi componenti della famiglia o meglio non temevamo mia madre o mio padre, al contrario avevamo un modo di affrontarci dove non avevamo paura di raccontare e farci dare buoni consigli. cosi anche il rapporto fra mia madre e mio padre sembravano amici nel senso buono della parola…

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica? Sono sempre santa favorevole ma nel modo giusto, senza abusarne…

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili? Si ci sono persone che nei momenti difficili mi sono stati vicini.

Un tuo sogno nel cassetto? C’è ancora un sogno nel mio cassetto ma non si svela, perché i sogni dice che se si svelano non si avverano…