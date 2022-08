Chi è Angelica la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: attrice della famosa fiction, ecco dove l’avete già vista

Dopo pochi giorni dall’ultimo gossip su Manuel Bortuzzo, ex nuotatore ed ex concorrente del Gf Vip 6, è arrivata la notizia ufficiale circa la sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia d’amore con Lulù, il ragazzo non ha più avuto storie importanti. Si vociferava di un ritorno di fiamma con la sua ex Federica Pizzi all’inizio dell’estate ma così non è stato. Pochi giorni fa, invece, si era parlato di un presunto flirt con la tik toker Cecilia Cantarano. Ad annunciarlo era stata Deianira Marzano tramite un suo utente su instagram.

Ma, il tutto è stato prontamente smentito dalla ragazza: “Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da Starbucks con un’amica mia e torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? Ma state bene? Tutto ok. Smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata.” Dunque si trattava di una fake news. Quella di poche ore fa, invece, è una notizia certa in quanto a comunicarlo è stato proprio Manuel Bortuzzo tramite instagram story.

La nuova ragazza di Manuel è Angelica Benevieri è una tiktoker famosa, seguita da quasi 270 mila followers. Nonostante abbia solo vent’anni ha già un’esperienza lavorativa abbastanza ampia. Oltre ad essere influencer e instagrammer, ha anche partecipato a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Ebbene, la conferma della nascita di questo nuovo amore è avvenuta tramite un’instagram story di lei in cui si bacia teneramente con Bortuzzo. (vedi foto in fondo)

Come sottofondo della foto c’è la canzone ‘Vieni nel mio cuore’ di Ultimo, cantante preferito dell’ex gieffino. Manuel Bortuzzo, nel cuore della notte, ha, a sua volta, ricondiviso la instagram story annunciando la nuova fiamma anche ai suoi fan. Senza dubbio, lo scatto ha infranto per sempre il cuore dei fan della ex coppia Manuel-Lulù e, magari, anche quello della princess. Quest’ultima, infatti, pur essendo stata lasciata da Manuel, più volte ha ribadito di essere ancora innamorata di lui.

Manuel Bortuzzo, a sua volta, invece, è sempre stato fermo sulla decisione di allontanarsi definitivamente dalla Selassiè facendole perdere per sempre ogni speranza. Stavolta, invece, sembra che la cosa sia molto seria altrimenti, essendo Manuel molto riservato, non si sarebbe mai sbilanciato sui social. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo.

Chi è Angelica la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: attrice della famosa fiction, ecco dove l’avete già vista scritto su Più Donna da Imma Bartolo.