Chi è Angelo Barletta, il compagno della giornalista Jolanda De Rienzo

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo è diventata mamma di un bellissimo bambino di nome Gabriel. Al suo fianco c’è il compagno Angelo Barletta, con cui ha trovato il grande amore e ha coronato il sogno della maternità, dopo aver passato una gravidanza piuttosto difficile. Andiamo a conoscere meglio l’uomo al fianco della conduttrice napoletana di Sportitalia.

Chi è Angelo Barletta

Nato a Napoli il 26 ottobre 1990, Angelo Barletta è un pianista di fama locale, nonché insegnante di pianoforte. Dopo aver iniziato a suonare la tastiera sin da piccolissimo, si è messo a studiare seriamente e si è laureato in Musicologia e beni musicali presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. Oltre all’attività concertistica, oggi dirige l’accademia musicale FareMusica, collocata a Pozzuoli, dov’è possibile studiare diversi strumenti. La compagna Jolanda, come si può vedere nel video in basso, si è cimentata nello studio del canto, dandone prova in una performance in cui è accompagnata da Barletta.

Jolanda De Rienzo e Angelo Barletta genitori di Gabriel

Il 20 giugno, Jolanda e Angelo hanno annunciato di essere diventati genitori di Gabriel. “Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole“, le ha scritto lui. La gravidanza è stata molto difficile per la giornalista, che in un post Instagram di inizio giugno aveva spiegato di aver affrontato diversi problemi: non solo ha preso il Covid mentre era incinta, contagiando anche il compagno, ma ha dovuto anche fronteggiare nausee, sfoghi cutanei, problemi digestivi e diverse emergenze mediche. “È stata dura ma tu mi hai aiutata“, ha scritto in un messaggio dedicato al bambino, “anche quando per bere e alimentarmi erano necessarie le flebo tu eri lì, forte e allegro“.