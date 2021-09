Chi è Angelo Calculli biografia, wikipedia, contatti, manager, linkedin, instagram

Roma, 9 lug. (askanews) – La società MK3, nata da un’idea di Achille Lauro e Angelo Calculli, sigla un accordo con Gian Luca Comandini ed entra nel mercato degli NFT e della blockchain.

“Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica forse paragonabile all’avvento di internet di qualche anno fa. Gli NFT e la Blockchain sono una grandissima opportunità per gli artisti, per i big così come per gli emergenti. Sono convinto che dietro tutto questo mondo si nasconda un universo ancora più grande e sono molto contento della collaborazione tra la nostra società MK3 e un professionista di settore come Gian Luca Comandini. Sono sicuro che porterà a grandi frutti”, sono le parole di Achille Lauro a commento dell’accordo esclusivo tra l’imprenditore romano Gian Luca Comandini e MK3 S.r.l. Milano.

Anche la spesa dei consumatori ha subito un duro colpo dall’aumento dei casi, con le vendite a +2,5% ad agosto rispetto a un anno fa, molto al di sotto dell’aumento previsto del 7,0% e segnando il calo più lento dall’agosto dello scorso anno.

Infine, a preoccupare Pechino c’è anche la crisi del colosso immobiliare China Evergrande, con i funzionari che hanno notificato alle banche che la società non sarà in grado di effettuare il pagamento degli interessi sui prestiti in scadenza il 20 settembre.

Cosa si aspettano i mercati?

Sta tornando una certa preoccupazione sul ritmo di crescita globale e sul rilancio post-pandemico.

Le analisi di investitori ed economisti si stanno concentrando sulle sfide ancora tutte da vincere: difficoltà nelle supply chain, materi prime alle stelle, transizione verde, variante Delta, incognita inflazione.

I prezzi al consumo USA in aumento meno del previsto potrebbero convincere la Fed a non allentare la politica monetaria ancora, ma gli investitori rimangono diffidenti nei confronti di una serie di ostacoli. Questi includono l’impatto della variante e l’aumento dei costi sulla riapertura economica, nonché la spinta della Cina a tenere a freno le industrie private.

Dana D’Auria, di Envestnet Inc, ha commentato su Bloomberg:

“A questo punto è difficile sostenere che rimanga del tutto transitorio. Abbini questo con il fatto che ci sono ancora tutti questi shock di approvvigionamento su cui stiamo ancora lavorando. Penso che i mercati dovranno soffrire.”

Biografia[modifica]

Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza. Nel 2000 inizia un percorso di scrittura, di programmi tv e radio. Fonda Officina del Jazz e si dedica alla organizzazione concerti, eventi e produzioni discografiche. Nel 2013 fino approda al cinema, prima come produttore, poi come scrittore e infine come regista.

Carriera[modifica]

Nel 2010 inizia un percorso di promozione della musica jazz italiana e internazionale a Matera e in zone limitrofe della Puglia con “Officina del jazz”[1], a cui affianca la web radio “Jazz place radio”[2][3] e il programma “Officina del Jazz Club tv” [4] sull’emittente televisiva materana TRM.

Nel 2012 assume la direzione artistica del Ueffilo Jazz Club fino al 2014 [5][6][7], Gioia del Colle. Al Ueffilo Jazz Club Franco Califano ha tenuto il suo ultimo concerto.[8][9][10].

Nel 2013 esordisce come produttore cinematografico con il cortometraggio “Sassiwood”, con la regia di Vito Cea e Antonio Andrisani con Sergio Rubini, vincitore del premio “Globi d’oro 2014 ” [11].

Nel 2014 l’approdo al teatro con la direzione artistica del Teatro Mercadante di Altamura e la produzione dello spettacolo teatrale “la Guerra dei Cafoni” di Sergio Rubini [12] e “Haberowski” di Alessandro Haber [13],[14],[15].

Nel 2015 produce e firma il soggetto del cortometraggio “Venerdì”[16], selezionato al Festival International du court metrage a Clermont Ferrand ispirato alla storia di Andrea Regio, operaio della Natuzzi SpA suicidatosi nel 2010.[17]

Nel 2015 affianca alla regia Vito Cea nel cortometraggio “Millelire”,[18] ispirato alla storia vera di Gino Masciullo, interpretato da Paolo Sassanelli, con Dino Abbrescia, Anna Ferzetti, Chiara Bassermann, Lorenzo de Angelis, Nando Irene.

Nel 2015 coproduce il film “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” con Marco Bocci e Claudia Gerini.

Nel 2016 inizia la produzione del lungometraggio “Olivia”, toccante storia che affronta le relazioni tra i giovani ai tempi dei social, con la regia di Marco Costa e interpretato da Lorenzo de Angelis e Maria Luisa De Crescenzo.

Nel 2016 produce e scrive il soggetto dei cortometraggi “L’appuntamento” con Paolo Sassanelli, Lorena Cacciatore e “Amore Disperato” , ispirato alla tragica storia vera dei “fidanzatini di Policoro”[19], con la sceneggiatura di Roberto Moliterni e Claudio Maccari.

Nel 2017 produce il cortometraggio “Un voto all’ italiana” che affronta in modo ironico la crisi della politica italiana, interpretato da Ernesto Lama, Gaia Bassi, Antonio Andrisani e Nunzia Schiano.

Nel 2018 scrive soggetto del film Provincia Bianca e condivide con Roberto Moliterni e Claudio Maccari la scrittura della sceneggiatura.

Nel 2018 scrive soggetto e sceneggiatura del film Applausi, ispirato alle ultime ore di vita di Elisa Claps.

Nel 2018 scrive il soggetto di “Operazione San Nicola”, che racconta in chiave comica un’improbabile furto delle ossa di San Nicola, e di “Claps- Applausi”, adattamento cinematografico di uno dei casi giudiziari irrisolti più noti in Italia.

Nel 2018 co-produce il film Applausi e ne condivide la regia con Vito Cea.

Nel 2018 siede alla regia del film Provincia Bianca insieme a Vito Cea

Nel 2018 co-produce A Room On My Own cortometraggio di esordio alla regia di Lilian Sassanelli

Nel 2018 co-produce il documentario Coppa Davis ’76 a ricordo della vittoria italiana in Cile, per la regia di Giacomo Faenza

Scrittore[modifica]

Nel 2015 Venerdi soggetto.

Nel 2015 Mille Lire soggetto.

Nel 2016 L’Appuntamento soggetto.

Nel 2016 Amore Disperato soggetto.

Nel 2018 Applausi – Claps soggetto e sceneggiatura

Nel 2018 Provincia Bianca soggetto e sceneggiatura

Nel 2018 Operazione San Nicola soggetto.

Regia[modifica]

Nel 2015 regia di Mille Lire cortometraggio con Paolo Sassanelli e Dino Abbrescia diretto insieme a Vito Cea.

Nel 2018 regia di Applausi – Claps film con Cristina Donadio Peppe Servillo Lino Musella Giada Zonno diretto insieme a Vito Cea

Nel 2018 regia di Provincia Bianca film con Pascal Zullino diretto insieme a Vito Cea

Produzioni cinematografiche[modifica]

Sassiwood, regia di Vito Cea e Antonio Andrisani (2013)

L’esigenza di unirmi ogni volta con te, regia di Tonino Zangardi (2015)

Venerdì, regia di Tonino Zangardi (2015)

Millelire, regia di Vito Cea e Angelo Calculli (2015)

L’appuntamento, regia di Vito Cea (2016)

Amore disperato, regia di Paolo Sassanelli (2017)

Un voto all’italiana, regia di Paolo Sassanelli (2017)

Olivia, regia di Marco Costa (2017)

Applausi – Claps, regia di Angelo Calculli e Vito Cea (2018)

Provincia Bianca, regia di Angelo Calculli e Vito Cea (2018)

A Room On My Own, regia di Lilian Sassanelli (2018)

Coppa Davis 76, regia di Giacomo Faenza (2018)

Produzioni teatrali[modifica]

Haberowski di Alessandro Haber (2014)

La guerra dei cafoni di Sergio Rubini (2014)

Premi[modifica]

2014: Globo d’oro al miglior cortometraggio Sassiwood (produttore).

2016: Premio Miglior Produttore Creativo per “L’appuntamento”. Corti in cantina. Sant’Angelo Le Fratte.

2017: Premio Giornate del Cinema Internazionale Maratea.

2017: Premio Giuria Tecnica Festival Di Valle D’Itria per il Film Mille Lire, regia.

2017: Premio Giuria Popolare Festival Di Valle D’Itria per il Film Mille Lire, regia.

Produzioni discografiche[modifica]

Zamar di Israel Varela (2012)

Inspiration live di Max Ionata (2012)

Andrisanissima di Antonio Andrisani (2014)