Chi è BRUNA DIAZ XXL PORTO SANT’ELPIDIO ora anche su ONLYTRANS

COSA SIGNIFICA “TRANSGENDER”: LA DEFINIZIONE

Per dare subito una definizione corretta e completa chiediamo aiuto a una fonte autorevole. Ecco cosa dice la voce “transgender del dizionario Treccani:

CHI SI IDENTIFICA IN MODO TRANSITORIO O PERSISTENTE CON UN GENERE DIVERSO DA QUELLO ASSEGNATO ALLA NASCITA

Per comprendere appieno questa definizione dobbiamo chiarire alcuni termini importanti, e uno di questi è “genere” o “gender” che dir si voglia. Sesso assegnato alla nascita e identità di genere non sono la stessa cosa, e oltretutto non sono per forza binari (maschio/femmina) come siamo abituati a credere.

COSA È L’IDENTITÀ DI GENERE

Ognuno di noi nasce con una serie di attributi sessuali che identificano il nostro sesso assegnato alla nascita: maschio o femmina. L’identità di genere però non corrisponde per forza al sesso con cui si è nati, ma si riferisce a come ogni persona si sente e definisce se stessa. Ognuno di noi può identificarsi in un maschio, in una femmina, o in entrambi (identità non binaria). Ricordiamo che tutte le identità di genere sono normali, anche se statisticamente la maggior parte della popolazione si definisce maschio o femmina.

Ma cosa c’entra l’essere transgender con l’identità di genere? Semplice: le persone transgender hanno un’identità di genere diversa dal sesso con cui sono nate.

E L’ORIENTAMENTO SESSUALE?

Le persone transgender possono avere qualsiasi orientamento sessuale, possono cioè essere attratte sessualmente da persone dello stesso genere, del genere opposto, da entrambi e via dicendo. Ricordiamo infatti che anche lo spettro dell’orientamento sessuale è estremamente vario e multiforme, e questa varietà rientra perfettamente nei canoni della normalità.

DIFFERENZA TRA TRANSGENDER E TRANSESSUALE, E COSA È LA TRANSIZIONE

La parola “transessuale” è ormai un termine in disuso, a cui viene preferita la parola “transgender”, termine ombrello che comprende diverse realtà.

Alcuni transgneder hanno intrapreso la “transizione” (ma attenzione: non averla fatta non significa essere meno transgender degli altri!), che è quel processo composto da azioni che portano ad avere caratteristiche più aderenti all’identità sessuale e al ruolo di genere in cui ci si identifica, che culmina con il riconoscimento legale dell’identità di genere desiderata.

Volendo dare una definizione più completa di transizione, dobbiamo dire che si tratta di un processo molto articolato, e che non può essere ridotta alle modifiche che vengono fatte al corpo. Tendenzialmente la transizione comprende tutta una serie di ulteriori meccanisimi come il coming out, il percorso di riassegnazione sessuale, gli interventi sul fisico e la eventuale transizione medica, e infine un percorso legale per ottenere il cambio anagrafico del sesso.

Qui è importante precisare che questi sono gli step più frequenti, ma non sono uguali per tutti, ogni persona transgender ha un’esperienza a sé, e potrebbe desiderare solo alcuni di questi step. Alcune persone ad esempio non desiderano una transizione medica, mentre altre sentono di averne bisogno.

La transizione medica consiste generalmente in una serie di operazioni chirurgiche che modificano il corpo, e nell’assunzione di ormoni.

