Chi è casadilego, la cantante vincitrice di X Factor 2020

Casadilego è la cantante vincitrici della 14esima edizione di X Factor. L’artista guidata dal giudice Hell Raton (categoria Under 25) è arrivata in finale con gli altri concorrenti Blind, Little Pieces Of Marmelade e NAIP. La ragazza dai capelli verdi aveva comunque già conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce e alle sue capacità strumentali.

Nella finale Casadilego ha cantato, nella manche dei duetti con i giudici, Stan di Eminem feat Dido con Hell Raton. E poi Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell nella manche del best of.

Casadilego è il nome d’arte di Elisa Coclite, nata a Bellante, in provincia di Teramo. Ha 17 anni. Ha studiato pianoforte classico e suona anche la chitarra. Si è esibita suonando entrambi gli strumenti ai live del talent-show. Il suo nome d’arte viene da una canzone del suo idolo Ed Sheeran. “Oltre questo, però, Casadilego è reminder – ha spiegato – Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Uno di questi è X Factor. Fantastica esperienza”.

Il suo talento, vocale soprattutto, le aveva permesso di conquistare tutti i quattro giudici con una cover di Joni Mitchell alle Audition. Un’esibizione che su Youtube arriva subito a sfiorare i due milioni di visualizzazioni. Su Instagram conta oltre 164mila follower, su Instagram. Venerdì 11 dicembre uscirà il suo primo ep.

© Riproduzione riservata