Chi è Caterina Marinelli l’imprenditrice milanese CEO di Linea Oceano?

si chiama Caterina Marinelli, la sua bellezza è paragonabile a quella di Brigitte Bardot nel culmine del suo successo, erano gli anni 70, oggi tutto è cambiato ma quello sguardo diventato simbolo resta in tante donne come Caterina che amano mettersi in gioco

Lei ricopre un ruolo di primo piano in Linea Oceano è la CEO: cosa significa essere una donna imprenditrice nel 2022?

Essere una donna imprenditrice nel 2022 è una sfida impegnativa, ma bellissima. Mi permette di imparare e crescere giorno dopo giorno con una forte responsabilità sulle spalle e tutto questo mi da grandi soddisfazioni. Cerco sempre di dare il massimo in ogni situazione, ma devo ammettere di avere un ottimo maestro di vita e di imprenditoria…il mio papà. Mi aiuta a mantenere il focus su ciò che conta e ad avere sempre un atteggiamento ottimista anche di fronte agli ostacoli che, come in qualsiasi percorso, inevitabilmente si incontrano

Quali sono i prodotti di punta di Linea Oceano? E perché un cliente dovrebbe rivolgersi a voi?

Le vasche da bagno con la porta sono il cuore pulsante di Linea Oceano, o meglio, il corredo cromosomico della nostra realtà. Ognuna di loro, le ‘’magnifiche 7’’, sono studiate e progettate nei minimi dettagli per potersi adattare al meglio alle esigenze dei nostri clienti e agli spazi disponibili nei bagni italiani. Rivolgendosi a noi, oltre a trovare senza dubbio la soluzione migliore per le proprie esigenze, si incontra anche un team di persone esperte e disponibili, pronte ad ascoltare e guidare il cliente in ogni fase di acquisto, dalla scelta del modello all’assistenza post-vendita. Se le vasche sono il cuore, le persone che compongono la nostra realtà sono l’arteria principale e a questo ci tengo particolarmente: Loro contribuiscono a rendere Linea Oceano l’azienda che sono orgogliosa di guidare.

A quale prodotto è più affezionata?

Linea Oceano nasce come azienda produttrice di vasche da bagno con la porta ed è indubbiamente il prodotto a cui sono più legata. Negli anni abbiamo studiato come rendere accessibile a tutta la famiglia una tipologia di prodotto che inizialmente si rivolgeva solo a parte dei componenti. Così è nato ‘’Nettuno’’ un sistema doccia da apporre sopra la vasca. Due prodotti in uno: una vasca con seduta e una doccia, così che chiunque la utilizzi sia libero di scegliere. La libertà è il punto cardine del nostro progetto: Libertà di ritrovare l’autonomia perduta attraverso la libertà di scegliere se concedersi un bel bagno caldo o una doccia in totale sicurezza e comfort. Per tutta la famiglia. Così, attraverso l’ascolto sempre attento rispetto a ciò che i nostri clienti ricercano, abbiamo capito che non saremmo stati completi senza avere anche una nostra gamma di docce. Un prodotto che risponde alle esigenze di ognuno di noi: dall’anziano al giovane. Ecco allora che nasce ‘’Doccia Nuova’’ la linea di docce firmata ‘’Linea Oceano’’. Ci siamo impegnati al massimo per ricercare i migliori materiali con il massimo della qualità per ogni componente della doccia. Dal cristallo, alla rubinetteria, senza dimenticare piatto e rivestimenti. L’importanza di puntare sempre al massimo e di dare ascolto a coloro a cui ci rivolgiamo sono la base della nostra azienda che punta ad uno sviluppo e ad una crescita sana e costante.

Molte persone si chiedono se l’utente della vasca con sportello prende freddo durante la fase di riempimento e svuotamento della vasca. Cosa possiamo rispondere loro?

E’ vero, questa è forse la domanda che ci rivolgono più spesso e ovviamente abbiamo la soluzione: è stato progettato e studiato un meccanismo di svuotamento e riempimento rapido che permette alla vasca di riempirsi e svuotarsi nel giro di pochi minuti. In più c’è la possibilità di avere lo schienale riscaldato. Tramite una centralina posta all’interno del corpo vasca si può raggiungere una temperatura pari a quella corporea sulla zona della schiena in modo tale che lo sbalzo termico sia del tutto inesistente. Relax e confort a 360° gradi anche per chi è amante di un bagno caldo…caldo per davvero!

Altri temono il post vendita. Se dovesse capitare qualche problema alle guarnizioni o altro come risponde Linea Oceano?

Le vasche Linea Oceano, prima di essere consegnate e installate ai nostri clienti, devono passare severi test di tenuta e qualità, inoltre, sono garantite per dieci anni. Linea Oceano ha poi la propria area di ‘‘Customer care’’, l’assistenza clienti. Chiamando al numero verde 800845604 o scrivendo al numero di WhatsApp 3460683819 o mandando una mail a assistenza@lineaoceano.it troverete operatori pronti a seguirvi in ogni fase del post-vendita, organizzando sopralluoghi di verifica da parte di tecnici specializzati.

Questi ultimi 2 anni sono stati complicati per tante aziende. Come sono stati questi anni per Linea Oceano?

Come per molte altre realtà italiane non sono stati anni facili. Il covid ci ha messi a dura prova e durante i primi mesi la paura si è fatta sentire. Noi però non ci siamo mai fermati. Le campagne pubblicitarie non si sono interrotte e da casa io e i miei collaboratori con telefono e pc abbiamo continuato a lavorare. Devo dire che i nostri clienti sono stati molto comprensivi e hanno rispettato i lunghi tempi di attesa dettati dalla pandemia. Non appena c’è stata la possibilità di rientrare fisicamente in azienda il nostro obiettivo primario era la tutela di tutti i dipendenti e collaboratori e soprattutto dei clienti. Come dicevo prima, per me, l’azienda è fatta di persone più che di prodotti e la paura ha lasciato spazio alla voglia di ricominciare più forti prima, insieme. Questo tempo ci ha permesso di fare attenzione a tante piccole cose che nella quotidianità lavorativa a volte sfuggono. La ricerca di nuovi partner commerciali, di nuovi strumenti di vendita e assistenza clienti. Ad esempio, la ricerca di nuove squadre di installatori è nata proprio durante il periodo della pandemia.

Per molte donne imprenditrici (ma anche per tantissime donne più in generale) è ancora molto difficile conciliare l’aspetto lavorativo con quello familiare. Cosa pensa al riguardo?

Nella mia azienda siamo in prevalenza donne. Donne, mamme, mogli lavoratrici. Conciliare l’aspetto lavorativo e quello familiare non è semplice ma non è impossibile. L’equilibrio è importante. Lavoriamo, per poter garantire alle nostre famiglie un buon futuro nello stesso identico modo in cui lo fanno gli uomini, padri, mariti lavoratori. Credo che non ci sia nulla di più bello di vedere una donna indipendente economicamente e appassionata nei confronti di ciò che fa. La serenità lavorativa garantisce anche la serenità familiare e viceversa, sono 2 facce della stessa medaglia. Spero che con il passare degli anni il progresso della società porti sempre più donne ad essere serene e ben considerate sul posto di lavoro. La donna non è una minaccia per l’azienda ma un’incredibile risorsa. Il mondo è pieno di grandi donne imprenditrici e lavoratrici.

C’è un aspetto o un reparto che vorrebbe migliorare nella sua azienda?

Ogni aspetto è migliorabile. Dal design delle vasche, per il quale lo studio è in costante sviluppo, al customer service, per garantire assistenza rapida ed efficace in tempi brevi. In generale, negli ultimi tempi, tutti gli assetti aziendali sono stati osservati e riorganizzati in modo tale da rendere il ciclo lavorativo sempre più snello e attentamente regolamentato.

Nei vari portali avete molte recensioni positive, ma anche qualche negativa. Cosa risponde a coloro che non si sono trovati bene con Linea Oceano?

Il lavoro è un processo dinamico, non statico e i lavoratori sono esseri umani per questo è inevitabile commettere qualche errore di percorso. L’espansione dell’azienda negli ultimi tempi, sostenuta dallo sconto in fattura, ha aumentato rapidamente la mole di lavoro causando inevitabilmente qualche ritardo nelle consegne e installazioni da rivedere. Leggere recensioni negative sulla propria azienda non è piacevole, soprattutto per chi conosce l’impegno e l’attenzione che c’è dietro. Una recensione negativa è assolutamente deleteria per un’azienda ma è anche un grande punto di ripartenza. È uno stimolo nel risolvere la problematica sorta e seguire il cliente nel processo che porta dall’insoddisfazione e il pentimento per la sua scelta alla consapevolezza che l’azienda con cui ha a che fare è seria, presente e totalmente volenterosa nel renderlo soddisfatto e contento di averci scelto.

Il vero problema non nasce quando l’errore viene commesso ma quando lo stesso viene sottovalutato e non gestito. Questa è la garanzia che vogliamo dare ai nostri clienti: l’azienda c’è e accompagna in ogni fase chi ha deciso di sceglierci. Questo perché vogliamo offrire non solo un ottimo prodotto ma anche un ottimo servizio.

Infine, quali consigli darebbe alle donne che vogliono realizzarsi in ambito lavorativo?

Non mi sento abbastanza realizzata al punto di dare consigli meritevoli di ascolto, il mio processo di ‘realizzazione è appena cominciato. Lavorare con impegno, dedizione e costanza non possono che portare a grandi risultati. Credo che questa sia la chiave in ogni ambito della vita.