Chi è che lavoro fa Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie Codegoni

Questa nuova edizione di Uomini e Donne ha conquistato i fan e anche i personaggi presenti nel trono classico per il pubblico sono stati una vera e propria scoperta. In particolar modo, oggi l’attenzione si concentra su Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie Codegoni. Cosa conosciamo del ragazzo che ha catturato l’interesse della giovane tronista?

Questa prima fase del trono classico sta per giungere alle battute finali e per i tronisti è giunto il tempo della scelta. I riflettori sono puntati principalmente su Davide che a quanto pare non è ancora riuscito a scegliere tra Chiara e Beatrice e non solo, dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo an che Sophie Codegoni che è arrivata alla scelta con tre corteggiatori avendo con loro anche dei notevoli scontri.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, comunque sia, ecco che a conquistare il pubblico da casa e il popolo del web oggi troviamo Matteo Ranieri… ecco perché.

Matteo Ranieri chi è?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, i personaggi della nuova edizione del trono classico di Uomini e Donne fin da subito hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa. In particolar modo, ecco che oggi l’attenzione si concentra su Matteo Ranieri, il corteggiatore che al momento è tra i papabili nomi in vista di una ipotetica scelta di Sophie Codegoni.

Matteo Ranieri, fin da subito, ha mostrato di essere un ragazzo molto discreto, infatti sono poche le informazioni che conosciamo in merito alla sua vita privata fuori Uomini e Donne. Il corteggiatore, classe 1992 è nato a Recco dove vive ancora insieme alla famiglia. Qui il corteggiatore divide il suo tempo tra l’agenzia di famiglia e lo sport praticando il grappling, disciplina definita molto simile alla lotta greco romana.

Anticipazioni Uomini e Donne

Matteo Ranieri nel corso delle ultime puntate ha fatto parlare di sé per via della dolce sorpresa realizzata dalla tronista Sophie Codegoni, che in occasione della loro esterna ha portato una torta per festeggiare il compleanno del tronista ma, quanto detto, non è stato gradito agli altri due corteggiatori che subito hanno manifestato il loro dissenso.

Non a caso, le anticipazioni in merito alla nuova puntata di Uomini e Donne si concentrano su Sophie e il corteggiatore Giorgio, il quale ha rilasciato uno sfogo amaro nei con la redazione del programma usando parole forti contro l’attuale tronista del programma. In questo frangente Matteo Ranieri, che sembra essere pronto a essere scelto, viene messo in guardia da Maria De Filippi che lo avverte di fare attenzione alla possibilità che possa diventare ben presto una scelta di ripiego.

