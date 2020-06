Chi è Elizabeth Maciel? ecco per chi vuole sapere di più: vita privata, musica e molto altro

altezza: 1,75 misure: 95-65-95 peso: 57 kg occhi: marrone voce: mezzosoprano riferimenti: madonna – kylie minogue

Elizabeth Maciel è l’incarnazione dell’artista poliedrico: che si tratti di cantare, danzare o recitare il suo regno incontrastato è il palcoscenico. Nata in Argentina è infatti conosciuta a livello internazionale tanto come attrice e modella, quanto come cantante e compositrice di musica disco, pop, dance ed elettronica; ed è inoltre considerata la prima cantante erotica latina. Originaria della provincia di Formosa, a soli 18 anni si trasferisce a Buenos Aires per intraprendere la sua carriera di modella, attrice e ballerina. Dopo essersi laureata come studente di teatro presso il prestigioso Instituto Justo Ricardo Rojas della UBA (Università di Buenos Aires), nel 2001 si trasferisce a Miami e diviene uno dei volti di spicco di Univision – la rete televisiva statunitense in lingua spagnola con il più grande bacino d’utenza. Nel 2002 la sua notorietà presso il pubblico latino-americano conosce un ulteriore balzo in avanti grazie al largo successo del suo primo album “Arde Papi”, che deve il proprio titolo all’omonima hit, cui seguiranno singoli apprezzatissimi come: Sexo, Me Vuelves Loca, Sofia, Quiero Hacerlo Con Vos, Pasión de Buenos Aires.

Nel 2004 incide il suo secondo album in spagnolo “Acabando con todo” con lo studio MDPRO di Buenos Aires, lavorando gomito a gomito con Maximiliano Devrient. A distanza di qualche anno, nel 2009, la casa discografica K-INDUSTRIA di Barcellona decide di puntare sulla commercializzazione all’interno dei principali e-store come iTunes, Amazon, Spotify e Deezer del suo primo album, ribattezzato per l’occasione “Sex And The Music”. Nel frattempo, dalla collaborazione con Jordi Hernández della CENTERMUSIC, nel 2011 vede la luce un nuovo album “Craving For Your Sex”; questa volta interamente in lingua inglese e dove a farla da padrone è uno stile rinnovato che si cimenta con il genere elettronico. Con il suo terzo album, Elizabeth Maciel si cimenta anche nella produzione di videoclip riscuotendo l’entusiastico consenso dei suoi numerosissimi fan. Inoltre, per diverse stagioni a partire dal 2009, il pubblico del piccolo schermo ha potuto ammirarla, nelle vesti di ospite d’onore, nel programma “Toni Rovira y Tú” in onda su 25TV (Barcelona). Il suo carattere forte, da vera guerriera – che da sempre le fa affrontare la vita come una continua sfida da cui trarre preziosi insegnamenti in grado di fortificarla ancor di più – le ha permesso di superare le ingiuste critiche e le tante gelosie con cui ogni artista è portato a fare i conti nel corso della propria carriera.

Facendo tesoro delle parole riservatele dall’attore Ricardo Darín che ha visto in lei – all’epoca poco più che ragazzina – un «diamante grezzo dotato di un gran cuore e di un gran talento», Elizabeth Maciel ha infatti proseguito dritta per la sua strada lavorando sulle critiche costruttive ricevute e lasciandosi scivolare addosso quelle prive di fondamento; tanto che oggi, da più parti, le si riconosce una carriera artistica all’insegna del continuo progresso e perfezionamento.