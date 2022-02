Chi è Enza Guadagni: un nessuno contesa da molte le TV italiane

Tra ricordi d’infanzia e riflessioni su quanto sia importante riuscire a esprimere sé stesse attraverso il corpo, Enza Guadagni fotomodella Napoletana ci racconta a cuore aperto di sé.

Ha sempre amato le cause che sostiene, in particolare il suo impegno nell’aiutare le donne ad avere maggiore consapevolezza di sé stesse, ma alla domanda cos’è l’amore questo dannato ci risponde cosi: “ amare i propri sogni e non smettere mai di farlo. ” Ma la sua anima ribelle la porta ogni volta a svanire dall’orizzonte sempre in cerca di sé stessa semplice e complessa Enza Guadagni è una donna autentica fatta di sani principi la sua bellezza è un paradigma indefinito tra spazio e tempo. Non è facile definire le sue qualità di artista e di donna anche perché farlo sarebbe riduttivo … ecco come Enza Guadagni si racconta a noi di CITY ROMA NEWS moda

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Facendo un resoconto della mia vita se pur breve ma incisiva ed arzigogolata di eventi posso dire che ancora non ho raggiunto il mio obiettivo, per far si che diventi la mia quotidianità e la mia professione ci sto lavorando ancora sù.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Per me l’amore rappresenta un trasporto continuativo di emozioni , cercando di trovare sempre nuovi stimoli stimoli , che per una persona come me è una caratteristica molto importante , dato che odio la monotonia . Ed inoltre deve rappresentare quel porto sicuro di cui qualsiasi persona ha bisogno .

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Parto col dire che essendo cresciuta in una sala di danza, Il mito indiscusso è Raffaella Carrà.

Perché per me racchiude tutte le caratteristiche di una show girl a 360°.

Ed inoltre perché ha dettato non solo tendenze musicali , coreografiche e di moda , ma anche perché è stata molto lungimirante , e palese è il suo supporto contro l’omofobia!

Ed inoltre ha esplicato la sua figura di Donna ,come donna indipendente che non ha bisogno di nessun uomo per eccellere nella vita .

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Come vi ho anticipato in seguito ,essendomi diplomata in danza classica e moderna mi sto destreggiando tra i vari corsi di formazione per l’insegnamento.

Inoltre ci sono altri progetti in atto che non posso svelare .

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una persona molto ambiziosa ed esigente , uno dei miei tanti difetti è la mia impazienza mentre uno dei miei pregi preferiti è che sono troppo impulsiva e mi butto nelle avventure a capofitto, ma è prorpio questo che mi piace di me perché adoro le sfide !

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone non facessero un resoconto affrettato su quello che è la mia persona, ma scorgessero fino e in fondo cosa c’è dietro l’apparenza d’impatto..

Mi ritengo una persona come si dice a napoli molto “Carnale ” , e molto espansiva .

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I miei ricordi d’infanzia a cui sono particolarmente legata sono state le prime volte che mia madre mi ha portato nei teatri , ed è stato lì che mi sono innamorata del mondo della danza .

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Si , sono favorevole alla chirurgia plastica , perché penso che sia un mezzo per far star bene a se stesse , in caso di una forte insicurezza estetica personale più che sociale .

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Nei momenti difficili oltre alla mia famiglia e alla mia migliore amica , c’è stata una persona che mi è stata molto vicina ,la quale mi ha aiutato nell’affrontare la quotidianità , che in quel momento mi era molto pesante.

Un tuo sogno nel cassetto?

Un mio sogno nel cassetto oltre che diventare mamma è essere una donna in carriera che ha realizzato la maggior parte dei suoi obiettivi e che ha fatto del suo sogno una realtà.