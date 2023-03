Chi è Federico Rosario avvocato e manager della New economy: biografica completa

Dopo una lunga esperienza maturata nell’ambito delle attività imprenditoriali di famiglia, iniziate oltre un secolo or sono, ho deciso di dare vita, da circa venti anni, a delle realtà aziendali, ultima delle quali la Gestional Managment Srl, per mettere in gioco quanto avevo appreso e offrire la consulenza di cui ogni imprenditore ha bisogno per migliorare il proprio business, superando le difficoltà e correggendo eventuali errori di percorso.

Con uno staff arricchitosi nel tempo e formato, oggi, da oltre 40 professionisti – specializzati in ogni settore aziendale (consulenza gestionale e di direzione, controllo di gestione, logistica e acquisti, produzione, vendite e marketing etc.) -, con i quali ho sviluppato una lunga esperienza di collaborazione e con cui opero in tutta Italia, analizzo, pianifico, sviluppo e, eventualmente, reindirizzo la strategia di piccole e medie imprese. Io e i miei collaboratori mettiamo a disposizione la nostra expertise per superare i momenti di crisi, trasformando i problemi in opportunità.

Obiettivo della società che dirigo è quello di affiancare l’imprenditore e il management nella direzione e nella gestione, per aiutarli a strutturare al meglio l’azienda – quale che sia il campo d’elezione dell’attività: produzione o erogazione di servizi – e aumentarne la competitività in termini di efficacia organizzativa e di efficienza operativa, affrontando nel modo più efficace le problematiche incontrate durante il percorso.

Consulenza di direzione

Per le aziende diventa sempre più complicato emergere in un mercato che diventa ogni giorno più competitivo. Per affrontare efficacemente la sfida, sono spesso richiesti un rinnovamento strategico e competenze estremamente specialistiche, capaci di guidare le scelte organizzative verso il successo. Ecco perché, per gestire gli aspetti più complessi della propria organizzazione, sempre più imprese si affidano ad una società di consulenza. Sia per una startup che per un’azienda già consolidata, non avere, ad esempio, un piano di sviluppo strategico, finalizzato anche alla redazione e all’implementazione del business plan, con obiettivi determinati, può rappresentare un grave rischio.

Con la propria consulenza di direzione, Gestional Managment Srl supporta l’impresa nel suo percorso e in tutte le decisioni più importanti, guidandola verso uno sviluppo armonioso e duraturo. Prevenire problemi gestionali e operativi, proporre soluzione per affrontare le difficoltà, decidere di riorganizzare, se necessario, le risorse umane, condurre l’azienda verso l’internazionalizzazione, governare l’innovazione, affrontare le emergenze, così come le sfide quotidiane e i momenti di crisi, sono solo alcune delle questioni affrontate dalla nostra consulenza direzionale. L’obiettivo finale è quello di guidare l’azienda verso una crescita delle risorse umane e del business, ottenendo maggiore redditività e margini più elevati, rafforzando la competitività e rendendo più solida la struttura finanziaria.

Consulenza gestionale

Al fine di conservare la propria competitività, per ogni impresa è necessario profondere un grande impegno nella gestione, dal momento che questa tocca tutti i punti nevralgici della vita aziendale. Con gli specialisti di Gestional Managment Srl progetto percorsi di consulenza gestionale “ritagliati su misura” in base alle esigenze della singola azienda e alle sue caratteristiche.

Uno degli aspetti da prendere in considerazione, ma certo non il solo, è il controllo di gestione, che consente di conseguire gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la verifica di particolari indicatori, lo scostamento tra obiettivi e risultati. In tal modo il management può indirizzare le proprie strategie secondo criteri di economicità e un approccio gestionale efficiente che miri al conseguimento dei risultati programmati.

La consulenza gestionale non rappresenta solo uno strumento di pianificazione: essa è anche di supporto alle politiche di vendita e al marketing. Il controllo della gestione e la redditività orientano in modo determinante nella definizione non solo degli obiettivi ma anche dei ruoli e delle responsabilità all’interno dell’impresa. Con la programmazione, io e miei collaboratori permettiamo al management di tracciare la linea da seguire, fornendo gli strumenti e le informazioni per valutare la bontà del percorso e far crescere la redditività e il fatturato dell’azienda.

Riorganizzazione e ristrutturazione

Anche le imprese hanno una propria identità, unica e irripetibile come quella degli esseri umani: se non la conosci profondamente non puoi intervenire offrendo supporto e soluzioni adeguate e non standardizzate. Io e i miei collaboratori diventiamo partner dell’imprenditore e del management nella pianificazione e nel miglioramento dell’assetto organizzativo: interveniamo sui processi (operativi e di supporto), articoliamo o ristrutturiamo le unità organizzative (mansioni e/o reparti), rivediamo i flussi e implementiamo nuove procedure, semplificando laddove necessario, verifichiamo le performance, monitorandole, e attuiamo azioni correttive.

Il nostro lavoro ha come presupposto l’analisi della situazione di partenza attraverso la mappatura dei processi, l’individuazione delle criticità o degli snodi che è possibile migliorare, cui seguono lo studio di soluzioni ad hoc e la progettazione ex novo del processo. Anche l’analisi del clima aziendale è molto importante, perché permette di vedere come il personale percepisce l’ambiente in cui opera. In tal modo è possibile individuare i fattori capaci di mettere in discussione il benessere organizzativo.

A seconda delle circostanze, la riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale può essere una scelta volontaria o necessaria. Essa può avere il fine ultimo di incrementare il profitto oppure può essere indispensabile per affrontare passaggi generazionali, momenti di crisi, procedure di fallimento o processi di fusione/acquisizione. In tutti i casi, essere accompagnati da partner affidabili in ciascuno dei suddetti percorsi comporta benefici importanti, come il risparmio di costi e un migliore posizionamento aziendale lungo un percorso di sostenibilità in una prospettiva di medio e lungo periodo.

