Chi è Giulia Berdini, la fidanzata di Franco Di Mare che ha attaccato Fedez

Giulia Berdini, la fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare, è improvvisamente finita tra le cronache per le sue durissime parole contro Fedez, che ha accusato la Rai di aver tentato di bloccare il suo discorso contro la Lega al Concertone del Primo Maggio. Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web, un po’ in dissonanza con il profilo basso della coppia, che si tiene lontana dai riflettori. Ecco chi è la donna al fianco del giornalista e conduttore.

Giulia Berdini: età, lavoro e profilo Instagram

A guardare le sue pose sul profilo Instagram (giulia.berdini), Giulia Berdini mostra un fisico da modella. In realtà, la giovane di Roma, classe 1991, lavora per il servizio pubblico ma è lontana dal mondo dello spettacolo: è infatti responsabile operativo presso l’azienda che svolge i servizi di ristorazione in Rai. Ed è proprio in azienda che ha conosciuto Franco Di Mare, che (classe 1955) ha 36 anni in più di lei. Inevitabili i pettegolezzi sulla differenza d’età, che il giornalista aveva però messo a tacere tempo fa con un commento social.

Capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero.

Le frasi di Giulia Berdini su Fedez

La giovane donna si è esposta pubblicamente in sostegno della rete diretta dal compagno Franco Di Mare, finita nel mirino delle critiche dopo il Concertone. Giulia Berdini ha attaccato Fedez utilizzando termini decisamente pesanti: “Fedez è disgustoso. È l’ipocrisia del politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche paracelo occulto, sta facendo i milioni sparando min***te funzionali al sistema. È un finto rivoluzionario, innocuo come un omogeneizzato Plasmon, manda messaggi che sembrano elaborati da Detto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale. Un tizio così ha bisogno di pubblicità e visibilità. Per avere queste due ha bisogno di un nemico. Per neutralizzarlo basta poco, basta ignorarlo“. Parole durissime, cui è seguita la dovuta precisazione: Giulia Berdini ha condiviso totalmente le parole di Fedez contro alcune frasi omofobe di politici leghisti e ha dichiarato di sostenere il ddl Zan, ma reputa l’intervento del rapper inadatto al contesto. In particolare, inoltre, non ha gradito le accuse di tentata censura e il fatto che Fedez non abbia pubblicato subito per intero la telefonata con gli organizzatori del Concertone (qui l’audio integale).

Franco Di Mare prima di Giulia, il matrimonio con Alessandra

In precedenza, Franco Di Mare è stato sposato con una donna di nome Alessandra, con cui ha cresciuto la figlia Stella. Quest’ultima non è la figlia biologica della ex coppia, ma è nata in Bosnia ed è stata adottata quando aveva solo 10 mesi di vita, ai tempi in cui Di Mare era inviato di guerra a Sarajevo. Il giornalista e Alessandra si sono separati nel 2012 e lui ha chiarito come Giulia Berdini non abbi a che fare con il divorzio e sia entrata nella sua vita ben dopo la fine del suo matrimonio.